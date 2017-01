Frank Castelló se despide del Castellón en un bar y atizando al presidente

Frank Castelló abandonó este lunes Castellón atizándole a la persona que aún sigue presidiendo el club de la capital de la Plana: David Cruz. No se mordió la lengua y defendió su posición y a los jugadores que en un 85% de todos ellos estaban a muerte con su entrenador.

No se entiende como se puede destituir a un entrenador cuando éste tiene segundo en la tabla a su equipo y cuando el equipo lleva dos meses sin cobrar y dieciséis encuentros sin perder. Menos se entiende hacer una rueda de prensa en un bar (el Albinegro) y en medio de sonidos característicos como la cucharilla que golpea el vaso del café; la cafetera haciendo cafés a toda pastilla, el molinillo con lo suyo... Surrealista todo, peor a la vez fue una rueda de prensa entrañable con el triple de aficionados que de periodistas en un espacio más bien reducido. «Gano una batalla, pero la guerra la perdí en septiembre cuando eché a una persona solucionadora de problemas», dijo en referencia a Susana Fernández, la 'coach' que le impuso el presidente y que acabó en el filial.

Allí apareció el ya exentrenador del Castellón. Recibido en loor de multitudes. Miles de agradecimientos a los que se han visto obligados a abandonar la nave antes de hora (utilleros, médicos, jugadores, personal del club,...). Y ni una mala palabra hacia Ramón Moya y Saúl Suay. «Tengo la autorización para decir que ambos me han dicho que no compartían la decisión del presidente, y que lo sienten mucho». Alabó a la afición del Castellón diciendo que «por toda esta gente, la masa social que tiene, es motivo suficiente para que jugadores y entrenadores vengan aquí a jugar gratis».

Luego se puso manos a la obra. Reconoció que se enteró por un correo electrónico de su destitución. Recibió uno el 22 de diciembre en el que le advertían de sus desafortunadas declaraciones y acusaciones, y el día 31 en mensaje envenenado de su destitución. «Desde septiembre sabía que podía llegar este día. Cada día que pasaba y seguía en el club lo disfrutaba. Pero estaba sentenciado», dijo. Además, avisó de que su despido está «lleno de irregularidades al justificar el motivo: indisciplina».

El 85% de la plantilla estaba a muerte con Frank Castelló. Estaban con el de Bocairent, y en contra del presidente David Cruz. «Es un gran vestuario. Hay gente con muchas horas de vuelo. Delante de ellos se cargaron a tres compañeros sin motivo alguno, ahora a su entrenador. Saben que en cualquier momento les puede tocar a ellos», aseguró. El presidente que, indisciplina a parte del experimentado entrenador, nunca le perdonará que Castelló haya vaciado el vestuario de canteranos, o que le quitara la titularidad al portero Carlos Sabater. El técnico no se cortó lo más mínimo al decir que «David Cruz ha sido el peor presidente que nunca he tenido».

¿Y ahora qué? Pues está pendiente del Colegio de Entrenadores. El proceso está en marcha y mientras que Frank Castelló no firme el finiquito, Manu Calleja no se podrá sentar en el banquillo como entrenador del Castellón. Le molestó que ayer el cántabro ya estuviera en el césped dirigiendo la sesión. «Esto no nos dignifica a nosotros como entrenadores. Me he cruzado con él y me ha dicho que esto son cosas del fútbol, y yo le contesté que ´que no te pase a ti y en paz´», relató. La denuncia está servida y hasta que no cobre no estampará su firma. «David Cruz ha dicho a sus más allegados que me echa ahora porque tiene dinero», comentó.

La rueda de prensa finalizó con una sonora ovación que emocionó a Frank Castelló porque vivió una de las ruedas de prensa más emotivas de su dilatada carrera deportiva. Finalizada la misma, hasta el Bar Albinegro se acercó el exdefensa Arturo Navarro para acompañar a su extécnico. Y después lo hicieron Eliseo Ramos (utillero) y Manolo Casanova (delegado). Llegaron solos, pero tras de él ese 85% del vestuario que estaba con su entrenador quería también ir. Veremos qué pasa ahora en la plantilla. Alguna salida de algún peso pesado se está cociendo.