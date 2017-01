Dardo de Clemente a Cristiano: "Tienes mejores abdominales que Messi, pero..."

Cada vez que aparece Javier Clemente en escena es para dejar varias perlas. En una entrevista al programa 'La Gradería' de la Cadena SER, el exseleccionador mandó un recado a Cristiano. En la eterna comparación con Messi, Clemente dijo que el portugués "tiene mejores abdominales, altura también, de cabeza va mejor, pero Messi le supera en conjunto" y que ser "el segundo del mundo debería hacerle estar contento". "Messi está por encima de todos, hace cosas diferentes y la suma de esas cosas le lleva al primer lugar. Eso no significa que los demás no sean buenos y no entiendo que haya alguno que se enfade por eso. Si no eres el número uno qué más te da ser el número dos, no está en tu mano ser el número uno porque te ha nacido un tío que es mejor que tú. Cristiano tienes mejores abdominales que Messi, altura también, de cabeza vas mejor. Hay cosas que Cristiano hace mejor, pero Messi le supera en técnica, habilidad y visión de juego y ya está, ser segundo del mundo debería hacerle estar contento, feliz y orgulloso, y no hay cosa más noble en un deportista que reconocer la calidad de los demás", afirmó sin tapujos.

A Messi siguió ensalzándole y le maravilló la exhibición en el último partido del año en Liga ante el Espanyol. "De Messi me sorprende las cosas que hace, unos partidos no hace cosas que me llamen la atención, en otros hace cosas inverosímiles. Con Messi hay que estar siempre expectante ante lo que puede hacer, el último día fue impresionante. Es un hombre de tal calidad y de tal concepto técnico de fútbol que uno no ha visto nunca nada parecido. No me imagino a Messi en ningún otro equipo, tiene año y medio más de contrato, hay que esperar y estar tranquilos", argumento Clemente.