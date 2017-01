¿Entró o no entró?

En España el 'Goal Technology' todavía no está aplicado en LaLiga Santander, por lo que pretender que en Tercera División se pueda resolver con justicia una jugada tan rápida como un balón botando tras golpear en el larguero, y en la que hay duda de si hay gol o no, parece una utopía. Precisamente este fin de semana en el encuentro entre Torrevieja y Villarreal C se produjo esta polémica con el resultado de 1-1 en el marcador un duelo que terminó ganando el Submarino amarillo.

En el propio club local colgaron dos imágenes en las que se ve el momento exacto en el que el esférico bota tras golpear en el larguero y lo acompañan con un comentario sobre la actuación del colegiado. "GOL FANTASMA | No nos gusta hablar de arbitrajes, pero el de hoy muy cuestionable por varias acciones ¿Entró el balon o no?", se puede leer en las redes sociales de la entidad.