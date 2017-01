El Zasca de Cristiano a Messi

"Lamento que algunos jugadores del Barcelona no hayan podido estar con nosotros". Así terminaba el discurso Cristiano Ronaldo en una gala en la que recibió el premio 'The Best' por su año 2016. Antes dio las gracias a los que le habían votado, aunque también se acordó de los que dudan de él. "Quiero agradecer a todos los que me han votado. A los aficionados, a los medios y también a los periodistas. No tengo nada más que decir porque los premios hablan por sí solos", afirmó.

El resultado de las votaciones ha sido de 34.54 por cien para Cristiano, 26.42 para Messi y Griezmann 7,53. El argentino se quedó a menos de un diez por cien del luso a pesar de que el atacante del Madrid había ganado la Champions y la Eurocopa, ya que la Supercopa de Europa no la disputó por lesión.