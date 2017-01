Ranieri se llevó el título de Mejor Entrenador del Mundo en 2016

Si la FIFA hubiera inventado ´The very Best´ (el mejor de los mejores), este sin duda tendría que haber recaído en el técnico italiano Claudio Ranieri. El exvalencianista, más allá del boato que rodeó al galardón para Cristiano Ronaldo como mejor jugador, fue el gran ganador de la gala que tuvo lugar en los Estudios TPC de Zúrich: se llevó el título al Mejor Entrenador del Mundo en 2016, después de obrar el milagro y proclamarse campeón de la Premier con el Leicester, por delante del madridista Zinedine Zidane (vencedor de la Champions del Madrid) y el seleccionador portugués Fernando Santos (quien conquistó la Eurocopa).

Ranieri recogió el citado reconocimiento de manos uno de los mejores futbolistas de la historia, Diego Armando Maradona. «Estoy fascinado por estar rodeado de tantas leyendas y haber ganado este premio», aseguró con humildad el transalpino durante su breve alocución. «Mi edad es de 65 años y ahora empiezo a ser entrenador. Tengo mucho que hacer y que decir. Lo que pasó en la Premier fue increíble», completó.

Mucho menos señorial fue Cristiano Ronaldo a su paso por el escenario, donde fue nombrado 'The Best' en 2016 por Gianni Infantino, presidente de la FIFA. «Lamento que algunos jugadores del Barcelona no hayan podido estar con nosotros», ironizó respecto a la ausencia de miembros de la plantilla culé en la gala, principalmente Messi, que era uno de los otros dos finalistas del mismo galardón. Antes, el luso había dado las gracias a los que le habían votado, aunque también se había acordado de los que dudan de él. «Quiero agradecer a todos los que me han votado. A los aficionados, a los medios y también a los periodistas. No tengo nada más que decir porque los premios hablan por sí solos», afirmaba.

Cristiano obtuvo el 34´54 por cien de los sufragios, el 26´42 fue para Messi y Griezmann sumó el 7´53. El argentino se quedó a menos de un diez por cien del luso a pesar de que el madridista había ganado la Champions y la Eurocopa, ya que la Supercopa de Europa no la disputó por lesión. Ellos tres, y otros seis jugadores de LaLiga (más el exculé Alves), coparon el once ideal.