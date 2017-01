El estilo de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo

Desde hace algo más de un mes todo el mundo habla de Georgina Rodríguez, la española que le ha robado el corazón a Cristiano Ronaldo y que esta semana presentó oficialmente en The Best FIFA Football Awards 2016 en Zurich.

Fue toda una sorpresa que acompañara al portugués y a su hijo, con quien parece que se lleva a las mil maravillas, a la gala a la que acudió con un look 100% Kardashian.

La joven, a quien Cristiano conoció mientras compraba en Gucci, la tienda en la que ella trabajaba, tiene un estilo muy sensual. Le gusta la ropa muy ceñida y los escotes y en su armario no faltan las camisetas de tirantes, con vaqueros rotos y vestidos tan ajustados que parecen una segunda piel, una línea que siguen también Desiré Cordero, con quien también se relacionó al portugués unos meses antes o Kourtney Kardashian, con quien guarda un gran parecido y comparte melena lisa azabache.

Si para el día es fan de los jeans y las botas ´over de the knee´, por la noche saca la artillería pesada y se decanta por vestidos con aberturas a lo Angelina Jolie con los que presume de piernas tonificadas y tacones de vértigo de aguja, ganando centímetros.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPGfWvogqm3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Street Style #trow?? GioStyle #Georginarodriguez #Georgina #Realmadrid #cristiano #wags #cristianoronaldo #Cr7 #Moda</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Georgina Rodriguez fans (@georginarodriguez_fans) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-10T22:56:35+00:00">10 de Ene de 2017 a la(s) 2:56 PST</time></p></div></blockquote>

<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Comparte con Irina Shayk, la ex de Cristiano y la única novia que presentó oficialmente a la prensa y con quien rompió hace ya tres años, su afición por posar con actitud muy sexy en bikini. Además, como la modelo rusa, también es muy celosa de su intimidad, tanto que desde que saltó a los medios su relación con Cristiano ha cerrado su cuenta de Instagram a quienes no son sus seguidores.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPLnNFaAdRH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Street Style #GioStyle #trow?? #georginagio #Georgina #Wags #georginarodriguez #cristiano #realmadrid #cristianoronaldo #Cr7 #Gio #halamadrid #Style</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Georgina Rodriguez fans (@georginarodriguez_fans) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-12T22:41:23+00:00">12 de Ene de 2017 a la(s) 2:41 PST</time></p></div></blockquote>

<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Y esto solo es el principio, por delante nos quedan unos meses (o quizá una vida) repleta de momentos fashion deasiente la cabeza.