Dimitri Payet ha lanzado un órdago al West Ham. El internacional francés tiene claro que no piensa volver a vestir la camiseta de los 'Hammers' nunca más y según publica L'Èquipe habría amenazado a su actual equipo con autolesionarse si no accedían a venderle en enero: "Juro sobre la cabeza de mi pene que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro. Y mi futuro lo veo en el Marsella".

El Marsella de Andoni Zubizarreta habría ofrecido cerca de 22 millones de euros (más tres en variables) por el jugador, pero el cuadro inglés se negó en rotundo a facilitar su salida por ese precio en estos momentos. Payet, que ya jugó en el club galo entre 2013 y 2015, no aceptó la postura de la directiva inglesa, montando en cólera: "Estoy escandalizado por que no hagan lo que les pido. He ayudado en gran medida al West Ham desde que llegué y me podrían dar las gracias aceptando mi venta. Es lo mínimo".

La afición del West Ham no entiende al jugador y en los últimos días se han producido acciones en las que algunos seguidores escupían o pateaban la elástica del que era su ídolo. La tensa situación podría solucionarse, al parecer, sólo si su actual club acepta su venta forzosa.