Berizzo aparta a Orellana indefinidamente por un acto de indisciplina: "Conmigo no puede jugar más"

El Toto Berizzo, técnico del Celta, se ha manifestado respecto al conflicto que mantiene con su jugador Orellana, otrora pretendido por el Valencia CF. "Conmigo no puede jugar más", ha asegurado tajante el entrenador celeste argumentando que el futbolista ha cometido una "falta de respeto inaceptable en lo personal y en lo colectivo". El técnico no ha dado detalles y asegura que no va a "ventilar intimidades", así como que su decisión de no contar con él es "firme". El club ya le busca salida.

[El Valencia CF ya se interesó por el fichaje de Orellana]

Según el rotativo 'Faro de Vigo' el hecho que fue el detonante de la decisión se produjo "a principios de la semana pasada", cuando el equipo preparaba su enfrentamiento en Copa ante el Valencia CF.