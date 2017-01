Berizzo veta a Orellana por "una falta de respeto"

Eduardo 'Toto' Berizzo afirmó este martes que mientras él sea el entrenador del Celta de Vigo el internacional chileno Fabián Orellana, al que ha apartado del grupo, no volverá a vestir la camiseta celeste, una decisión que justificó por "una falta de respeto inaceptable".

"He decidido apartar a Orellana. La decisión está basada en una falta de respeto inaceptable. Mi decisión se la he trasladado al club y consensuadamente decidimos apartarlo del equipo. A partir de ahora el club defenderá sus intereses. Conmigo no pertenece más a este equipo", explicó el técnico argentino en rueda de prensa.

Berizzo reveló que le explicó su decisión a la plantilla y que los jugadores "la han entendido", y evitó comparar este caso con el de Gustavo Cabral, al que en el arranque del curso también apartó del equipo durante una semana, porque "una cosa es la disciplina y otra la falta de respeto".

"La disciplina tiene matices, tiene niveles, penalidades; la falta de respeto no tiene ninguna", manifestó el preparador del Celta, quien confirmó que el club busca en el mercado reforzar la posición que ocupa Orellana.

El jugador, por su parte, ha reconocido haber cometido "un error", aunque consideró que el técnico magnificó el asunto y lo acusó de desleal.

"Ya he reconocido que cometí un error, pero de algo muy pequeño se generó algo muy grande (...) Dice que le falté el respeto a él y al equipo, y no es algo colectivo. Fue algo personal entre él y yo y que él traspasó al lado profesional", señaló Orellana en declaraciones al diario digital chileno Emol.

Orellana no quiso explicar el incidente que provocó su salida del equipo pero consideró que el entrenador actuó con deslealtad.

"Debo ser agradecido y reconocer que el club me ha entregado mucho a mí, pero que de un día para otro se tome una determinación así, no. Yo lo supe hace dos o tres días, no me esperaba esta situación para nada. Me tomó totalmente de sorpresa", sostuvo.

El ariete afirmó que no es la primera vez que Berizzo tiene problemas con un futbolista y aseguró que se negó a escucharlo cuando le pidió disculpas.

"Cuando intenté pedirle disculpas, personalmente y delante de todo el grupo, y también a mis compañeros, no me dejó hablar", añadió Orellana, que había renovado su contrato con el Celta hace algunos meses.