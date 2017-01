"Con la situación actual iremos a favor del Valencia"

El capitán del Sevilla atendió a SUPER el día de su 29 cumpleaños, que celebró con parte de sus compañeros. Un día después de la victoria ante el Madrid, el excentrocampista granota se muestra orgulloso por el momento que vive el equipo y admite que incluso el propio vestuario está sorprendido por lo bien que le están yendo las cosas al cuadro de Sampaoli.

Cumpleaños y ayer el mejor regalo, una victoria ante el Madrid.

Era lo que queríamos. Mucho más después de la eliminación en Copa del Rey donde ya les dimos un susto. Teníamos ahora la oportunidad de engancharnos arriba con ellos y un poco tener la revancha de esa eliminatoria y al final conseguimos el objetivo.

Se habla de Madrid y Barça, pero el Sevilla ya está ahi.

La realidad es esa. Los números están ahí y el mérito nadie nos lo puede quitar. Eso sí, no llevamos ni una vuelta y todavía es muy complicado, pero esto es fútbol. Es un deporte en el que hemos visto de todo y tenemos que estar ilusionados. Ya veremos en mayo si podemos estar ahí en la pelea, pero hay que estar ilusionados.

El Madrid llevaba 40 partidos sin perder. Parecía imposible últimamente y mira...

Llevaban una racha importante. Al final, 40 partidos son muchos, es muy complicado. Lo que queríamos era romperles esa racha. Estuvimos a punto de hacerlo en Copa, donde nos empataron en el último minuto y el domingo fuimos nosotros los que al final le dimos la vuelta y nos tomamos la revancha.

La irrupción de Jovetic es alucinante. Llegó el lunes y ya ha marcado en dos partidos diferentes.

Ha llegado en el mejor momento posible. Con una eliminatoria muy emocionante y con el partido liguero también ante el Madrid. Nos ha ayudado con goles, que es para lo que viene. Afortunadamente lo ha conseguido y nos ha permitido sumar tres puntos.

¿El mercado de invierno se busca para casos así no? Rendimiento inmediato y Jovetic lo ha logrado. Además, ha sorprendido por su castellano. ¿A ustedes también?

Sí, la verdad es que sí. Habla muy bien castellano y lo entiende todo. Ya sabemos la anécdota de cómo lo ha aprendido. No es fácil. Los jugadores que suelen salir en el mercado de invierno es quizá a veces porque no han rendido demasiado con sus clubes y buscan reivindicarse. Llegan quizá también a eso: a ayudarnos, a demostrar su gran valor y a buscar su fútbol. Tenemos que ayudarles también nosotros. En los dos partidos que lleva hasta el momento ha sido importante.

En el banquillo, parecía complicada la transición de Emery a otro técnico tras ganar tres Europa Leagues y Sampaoli lo está haciendo de lujo.

Sí, nadie esperaba que estuviéramos así. Cambio de entrenador, de muchos jugadores, algo que ya había pasado muchos veranos aquí. Con todo eso también llegó un cambio de filosofía, que también es de valorar. Es su primera experiencia en el fútbol europeo y en una liga exigente como la española. Sin embargo él lo está haciendo fenomenal. Creo que con el paso del tiempo será todavía mejor entrenador. Tenemos que poner de nuestra parte también para que podamos seguir viendo el fútbol que se está viendo. Sobre todo porque su filosofía está calando en mucha gente y seguro que nos dará el resultado que nos está dando.

¿Les costó esa transición?

Prácticamente era un cambio a una filosofía similar a la del Barcelona. Ser agresivo en la presión, ser protagonista con el balón y lo estamos consiguiendo. Al principio como es normal, por la cantidad de jugadores nuevos necesitamos cierto tiempo para entender todo.

Ahora, en un mes hay un Valencia-Madrid. En Sevilla no son muy del Valencia pero, ¿imagino que irán con el equipo de Voro no?

Sí sí. Por el momento en el que estamos ahora hay que ir a favor del Valencia. Ojalá el Madrid, con todos los partidos que tiene ahora de Copa y de Liga, acuse el cansancio que supone un calendario tan ajetreado, y que el Valencia pueda sacar un buen resultado, que también sería bueno para nosotros.

En lo personal, con todo lo que pasó en verano y el tema Inglaterra. ¿Se imaginaba estar así en esta situación ahora mismo?

Aquello parecía que estaba prácticamente hecho. Yo me vi fuera. Mi opinión era clara, yo no quería salir. Fue una situación rara, porque el club no me quería vender porque yo no me quería ir y quizá el club negoció que es algo que no debería haber hecho si no quería que yo me fuera. Al final, ante unas opciones de pago muy difíciles que el Sevilla puso encima de la mesa, el Sunderland curiosamente aceptó. Hicieron todo lo posible porque yo estuviera allí, pero en el último segundo todo cambió y yo lógicamente me alegro.

Si usted se veía fuera pero no quería irse y el club no quería venderle, ¿qué pasó?

Durante la temporada pasada había recobrado un poco más de valor. El otro club se había interesado, fue una situación difícil y rara. Se dio así, pero afortunadamente al final no se dio. El Sevilla y yo hablamos y ahora seguimos juntos.

Después de todo eso ahora es el primer capitán.

Es una faceta en la que mucha gente ayuda, una responsabilidad de la que he aprendido de gente muy buena y la llevo con orgullo. Agradecido al club, al míster y a los compañeros.

Para terminar y con el cariño que guardas al Levante, ¿cómo ves al equipo?

Impresionante. Lo que está haciendo el equipo es una barbaridad. Hay que seguir así, no conformarse, porque la segunda es muy larga y hay que mantener las distancias lo más largas posibles. Ahora que tienen esa ventaja de puntos, la inercia es buena para seguir sumando.