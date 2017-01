Quieren declarar 'persona no grata' del Sevilla FC a Sergio Ramos

El polémico gol de penalti en Copa del Rey y su posterior celebración, desafiando a uno de los fondos del Sánchez Pizjuán, puede tener consecuencias para Sergio Ramos. Un aficionado inició este lunes una recogida de firmas, a través del conocido portal 'Change.org' para declarar al madridista 'persona no grata' para el Sevilla FC. Después de dos días, son más de 2.000 las personas que se han sumado a la iniciativa, que supondría la prohibición de entrada del central a las instalaciones del club "cuando no esté desempeñando su labor como fútbolista profesional".

La citada denuncia, que se suma a la que ya hizo el propio club hispalense ante LaLiga, afirma que "el actual consejo de administración del Sevilla Fútbol Club S. A. D., ni puede ni debe consentir las continuas faltas de respeto que lleva efectuadas el 'señor' Sergio Ramos García hacía el Sevilla F.C. en particular, y el Sevillismo en general. Desde que abandono la disciplina sevillista (...) no ha hecho más que reírse del Sevillismo, dándose falsos golpes de pecho para proclamar un supuesto sevillismo por su parte que no existe, tal y como ha quedado probado con sus hechos.