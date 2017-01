Espectacular motín del entrenador: "Estoy hasta los huevos"

El Club Deportivo Eldense vivió en el mediodía del jueves una nueva situación esperpéntica. El técnico Mario Cartagena y el capitán Antonio Cañadas montaron en cólera en la rueda de prensa para defender a los futbolistas. Fue día de cobro de la nómina del mes de diciembre y según la versión de técnico y de capitán sólo iban a pagar a unos cuantos y ellos defendían que todos los que estuvieron en diciembre lógicamente debían percibir sus honorarios. Al final, cobraron 7 futbolistas y con los otros 4 restantes, que van a causar baja, hubo que negociar. En principio, Jorge Gotor y Alex Jiménez recibieron un pagaré para cobrar próximamente y ya no van a seguir en la entidad. Por su parte, Samu y Julien Fernandes también van a causar baja y están negociando su salida. Por otro lado, anteayer se finiquitó a Mario Barrera y a su preparador físico, por lo cual Cartagena podría sentarse el domingo en el banquillo en Sant Adriá del Besós.

Todavía así, Cartagena ha explotado ante los medios: "Los futbolistas y el cuerpo técnico no estamos de acuerdo con que unos cobren y otros no. Si el club no cuenta con algún futbolista que se arreglen y se marchen pero esto no puede seguir así. Los futbolistas tienen familia y viven de esto y hay empleados del club que están aquí 24 hrs. y si no se regulariza esto no seguiré en el club. Si eso no ocurre Mario Cartagena no será el entrenador del Eldense. Esto lo tiene que explicar el Presidente. Desde que estoy aquí los futbolistas han cumplido y ese tema hay que arreglarlo urgentemente. El cuerpo técnico está de parte de los futbolistas porque están entrenando como animales. Necesitamos normalidad y sólo hay que hablar de fútbol en el vestuario si no el domingo se resiente y tienen que cobrar para venir a trabajar y si no es así, repito, no seré el entrenador.

Estoy hasta los huevos de problemas, hasta los cojones de todo porque los futbolistas están muriendo por el club, se están dejando la piel y esto hay quesolucionarlo ya o me voy a mi casa, soy claro. No puede ser que los empleados del cuerpo técnico estén sin contrato".

"Hay un futbolista que se va a ir del club y le he pedido que por mí juegue el domingo, así de claro".Estas declaraciones pueden resultar claras o me pueden sentenciar como entrenador pero me da igual...hay que arreglarlo ya...por ejemplo que Sukunza tenga su contrato...y tienen que cobrar los futbolistas. Qué fuerza tengo para pedirle a mis futbolistas que corran si no cobran?. O se soluciona o no sigo..lo digo bien claro".

Por su parte, el capitán Antonio Cañadas aseveró en conferencia informativa: "Hemos cobrado nuestra nómina, es cierto, pero hay jugadores que no cuentan para el club y la forma de pago no es la que ellos quieren y por ello hay revuelo. Prefiero no ahondar en el tema estamos a 72 hrs. de un partido importante y todo esto no ayuda, no quiero entrar en más. Me han garantizado que se va a solucionar en horas. Es algo que pasa en muchos clubes pero como aquí llueve sobre mojado, la verdad es que cansa.

De momento no tengo desconfianza porque desde que los nuevos gestores han entrado al club están cumpliendo. Las formas sí que no nos gustaron y por ello estuve reunido con José Miguel Esquembre para hablar sobre la rueda de prensa que ofreció el domingo ya que son cosas que no proceden estando como estamos. Necesitamos más cariño...las formas no están siendo las correctas".

Desde que estoy aquí en tres años no he tenido ni una semana de tranquilidad. Siempre han habido historias que se van acumulando y a día de hoy estoy muy cansado". "Estoy a muerte con el míster. Me parece que con 26 años tiene la cabeza bien amueblada como uno de 40 con muchos tiros pegados en el fútbol. Se merece ser entrenador del Eldense. Va a ser difícil encontrar otro así. Cómo puede ser que cobrando religiosamente cada mes en el Eldense el resto sea undesastre. No entiendo como teniendo el dinero todo lo demás no funciona. Cómo no se tiene un Director Deportivo que aquí ha sido todo el mundo... no lo entiendo".

