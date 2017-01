El Utiel medita solicitar el aplazamiento de su partido ante el Castellar por la nieve

El CD Utiel medita pedir el aplazamiento del partido que este domingo debe disputar en La Celadilla a partir de las 12:00 horas ante el UD Castellar. El conjunto que dirige Alberto Montes suspendió este jueves su entrenamiento por el temporal de frío y nieve que azota la comarca y algunas zonas de la Comunitat Valenciana y está a la espera de ver cuál es la situación de cara a la tarde de este viernes puesto que la falta de suministros ha hecho que el agua y la luz estén cortadas. Si el equipo no puede ejercitarse esta tarde, todo apunta a que solicitarán el aplazamiento.

Actualmente la plantilla del Utiel tiene 16 integrantes que se desplazan desde Valencia, incluido el técnico que es de Aldaia, y que suerte „o mejor dicho, por previsión„ ayer se libraron de quedarse atrapados en la A3 como les sucedió a muchos conductores que iban en dirección Madrid. El entrene de este jueves estaba previsto para las 20:00 y habitualmente los coches con los jugadores parten a las 18:45 horas, pero el club en vista de las previsiones a las 16:00 horas ya avisó a sus futbolistas de que el entrenamiento estaba suspendido, por lo que no emprendieron el viaje.

El ayuntamiento de la localidad no garantiza que se solucione el problema de suministros antes de las 22:00 horas y eso aumenta las posibilidades de que el club solicite el aplazamiento.