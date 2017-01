Una prueba de nivel para preparar la Eurocopa

La selección española femenina de Jorge Vilda afrontará este domingo en el Oliva Nova Golf Center otra prueba exigente de cara a la Eurocopa del próximo verano en Holanda. Después de los amistosos ante Inglaterra, rival en el grupo de la cita continental junto a Portugal y Escocia, y Francia en Le Mans, ahora el examen será contra Suiza (domingo, a las 16 horas, si el tiempo lo permite), otra selección que estará en la Euro después de conseguir una brillante clasificación. La expedición de la Roja, con las valencianistas Esther Sullastres e Ivana Andrés en sus filas, llegó este sábado en AVE a la estación Joaquín Sorolla desde Madrid y se desplazó en autocar hacia las instalaciones, ubicadas a 6 kilómetros de la localidad de Oliva, de la cita del domingo ante las helveticas.







Todavía quedan seis meses de puesta a punto y este ensayo en la Comunitat Valenciana, la antesala de la Copa Algarve, supondrá una prueba ideal para comprobar el nivel competitivo de una selección que quiere seguir soñando en grande. "Quedan seis meses, van a pasar muy rápido y lo que queremos es llegar en las mejores condiciones posibles. Los entrenamientos están siendo muy buenos, la actitud del equipo es intachable, las jugadoras vienen a aprender y estos partidos antes rivales importantes, de entidad, son los que nos dan el nivel competitivo. Tanto esta concentración como la siguiente (la Copa Algarve en marzo) suponen un buen entrenamiento para saber lo que nos espera en Holanda y lo que se puede esperar de esta selección", considera el seleccionador Jorge Vilda.

Es un partido catalogado como de entrenamiento, por lo que no computará como internacional, que igualmente servirá para que las 24 jugadoras tengan minutos. Incluso se espera que no se hagan dos tiempos de 45 minutos y que el tiempo se reparta de forma diferente. Entre las convocadas habrá minutos tanto para Ivana como para Sullastres. Lástima la ausencia por lesión de la granota Alharilla, que no fue la única que se quedó en tierra tras la primera lista, ya que también se cayeron la guardameta colchonera Lola Gallardo, reemplazada por la propia Sullastres, y la barcelonista Bárbara Latorre, que dejó su sito a Esther González, ariete del Atlético.