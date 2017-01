El temporal de lluvia y nieve obliga a aplazar partidos en todas las categorías regionales

Cuatro partidos de los previstos para la jornada de este fin de semana en el grupo III de Regional Preferente han tenido que ser aplazados debido al temporal de frío, lluvia y nieve que ha azotado a la Comunitat Valenciana. El sábado ya no se pudo disputar el Atzeneta-Carcaixent debido a las inclemencias del tiempo, y este domingo han sido los partidos Alcoyano B-Contestano, Portuarios-Oliva y UE Gandia-Calpe los que no se han podido disputar. Para todos ellos habrá que buscar una fecha con la dificultad añadida de que en este grupo ya hay seis partidos que siguen aplazados de la jornada 16 que se suspendió anteriormente en bloque también por las lluvias (gota fría) a mediados de diciembre y que son At. d´Alginet-Calpe, Pego-Oliva, Atzeneta-Contestano, UE Gandia-Benigànim, Portuarios-L´Alcúdia, Alcoyano B-Tavernes y Javea-Deni, que ya tienen fechas.

Además, el temporal ha provocado suspensiones en todas las categorías del futbol amateur valenciano. Estos son los partidos aplazados:

Regional Preferente grupo III

Atzeneta-Carcaixent

Alcoyano B-Contestano

Portuarios-Oliva

UE Gandia-Calpe

Regional Preferente grupo IV

Altea-Sant Joan (lluvia intensa)

La Nucía-Hércules B (lluvia intensa)

Primera Regional grupo I

Vinromà-Vilafamés (nieve)

Primera Regional grupo VI

Ayorense-aspe (lluvia)

Muro B-Tous (lluvia)

Primera Regional grupo VII

Real de Gandia-Ondarense (ordenanza del ayuntamiento local por seguridad)

Pedreguer-Ciutat de Benidorm (lluvia intensa)

Orba-R. San Gabriel (lluvia y viento)

Mutxamel-Rafelcofer (nieve)

Polop-El Campello (lluvia)

Segunda Regional grupo I

Esp. Rosell–Peñíscola (lluvia intensa)

Atzeneta-Benasal (lluvia intensa)

Xert-Torreblanca (lluvia intensa)

Cintorrà-Vilanova (lluvia intensa)

Càlig-Vilafranca (lluvia intensa)

Segunda Regional grupo III

Ribesalbes-Alqueries

Segunda Regional grupo VI

Requena-Barrio La Luz (nieve)

Sinarcas-Venta del Moro (nieve)

Loriguilla-Camporrobles (lluvia)

Caudete-Paterna (nieve)

Segunda Regional grupo IX

Olympiakos Alcàsser-Sueca United (viento y lluvia)

Promeses Sueca-La Mancomunitat (viento y lluvia)

Segunda Regional grupo XI

Banyeres-Vedruna (nieve y viento)

Agullent-Onil (nieve y viento)

Beniarrés-Caramanchel (nieve y viento)

Cocentaina-Aielo (nieve y viento)

Rayo Ibense B-Bocairent (nieve y viento)

P. Madridista de Ibi-Sax (nieve y viento)

Segunda Regional grupo XII

Gorgos-La Vall (nieve y lluvia intensa)

Simat-Conde (nieve y lluvia intensa)

Jávea B-El Verger (nieve y lluvia intensa)

Benifairó-Villalonga (nieve y lluvia intensa)

FB Gandia-Benitatxell (nieve y lluvia intensa)

Benirredrà-Miramar (nieve y lluvia intensa)

Segunda Regional grupo XIII

Alfaz del Pi-Iraklis (lluvia intensa)

Xixona-Playas de Alicante (lluvia intensa)

J. Teulada Moraira-Altea B (lluvia intensa)

Teulada Moraira-At. Jonense (lluvia intensa)

Segunda Regional grupo XIV

Elda Industrial-Petrelense B (lluvia y viento)