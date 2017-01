El Atlético Saguntino carga contra el futbolista que dijo ser despedido con un tuit

El Atlético Saguntino ha emitido este lunes un comunicado para aportar su versión sobre el reciente despido de Ángel Ortega, quien asegurase el pasado jueves de que se había enterado de su salida del club a través de un tuit. En el citado texto, el conjunto romano muestra su "rechazo hacia los comentarios recibidos en su contra tanto en redes sociales como de todos los medios de comunicación". También desmiente "totalemente" al lateral derecho, y ofrece como prueba un burofax enviado al lateral derecho con fecha 18 de enero, un día antes del controvertido mensaje.



Esta es la versión de los hechos del Saguntino:



1.- El Atco. Saguntino decide rescindir el contrato con el jugador debido a que no consigue llegar a un acuerdo con Ángel Ortega García el día 17/01/2017.



2.- El día 18/01/2017 después de numerosos intentos para localizar al jugador ya que este no responde a las llamadas de teléfono el club decide mandar un burofax al jugador a su domicilio, donde no consiguen localizarlo pese a que el jugador debería de estar en su casa ya que está de baja por enfermedad.



3.- El sr. Ángel Ortega García tan solo ha pasado 2 veces en los últimos dos meses y medio por las oficinas del club, (precisamente los días de cobro) mostrando poca profesionalidad y poco compañerismo aquejando una enfermedad, hecho que no le ha impedido hacer otras actividades ajenas al club.





4.- El club decide hacer oficial la baja del jugador el día 20/01/2017 en sus redes sociales con el fin de comunicarlo a todos sus aficionados como hace con cualquier noticia relacionada con el club, todo esto después de dar por hecho que el jugador habría recibido el burofax y después de que el jugador no devuelva las llamadas realizadas sin éxito para comunicarse.

5.- Destacar que el sr. D. Ángel Ortega García no acudía a su lugar de trabajo alegando una enfermedad, pero sí podía acudir a centros deportivos y a lugares de ocio.

6.- El Atco. Saguntino duda de la profesionalidad de todos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia, y que nadie se ha puesto en contacto con el club para escuchar su versión de los hechos. C