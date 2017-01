Tuitazo: Ortega contraataca y aviva la polémica con el Atlético Saguntino

Horas después de que el Atlético Saguntino haya ofrecido su versión sobre el polémico despido de Ángel Ortega, a raíz del supuesto conocimiento de la baja a través de Twitter, este ha respondido a su vez con otro comunicado:

En relación al comunicado que ha hecho el club Atlético Saguntino acusándome de haber mentido en mis declaraciones de twitter y respecto a la opinión ofrecida por parte del club, quería aclarar los diferentes puntos:

1-Siendo cierto que el día 17/01/2017 intentamos llegar a un acuerdo por teléfono, el cual no acabamos de concretar la rescisión del contrato.

2-El día 18/01/2017 en ningún momento recibo ninguna llamada por parte de ningún miembro del club y en su defecto tengo un agente de representación que tampoco es informado de mi situación.

3- Respecto a la duda que plantea el club sobre mi enfermedad, la cual está avalada por un médico de la seguridad social, que tiene la máxima potestad para decidir si estoy en condiciones o no de continuar y que me exime de ir a mi puesto de trabajo excepto a entregarles la documentación. Y en relación a la opinión de que me debería de quedar en casa por la enfermedad, cabe destacar que es todo lo contrario a las indicaciones del médico.

4-El club hace oficial la baja el día 19/01/2017 mediante la red social twitter y no el día 20 como expone en su comunicado. Os adjunto una imagen que demuestra que se publicó antes en la red social que dicho burofax llegara a mi domicilio.

Con esto simplemente trato de defenderme con pruebas sobre las falsas acusaciones hacia mi persona, catalogándome de mentir y falta de profesionalidad y dejo entrever la veracidad de su comunicado.