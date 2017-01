Piden cárcel para el delegado del Sevilla FC por estafador

La Fiscalía de Sevilla, segun ha adelantado el rotativo 'Estadio Deportivo', ha solicitado seis años de cárcel para el ex futbolista y delegado del primer equipo del Sevilla Fútbol Club Juan Martagón por una presunta estafa 'piramidal' cometida supuestamente tras no devolver 600.500 euros a una treintena de personas que entregaron dicha cantidad de dinero como parte de una inversión en la que se les prometía una rentabilidad del 20 por ciento.

El Ministerio Público pide para el futbolista y para los otros dos acusados, identificados como Adrián Ruiz Moreno y Juan Torres Caballero, seis años de prisión y el pago de una multa de 9.000 euros, así como que indemnicen conjunta y solidariamente a las víctimas en la cantidad supuestamente defraudada.

La Fiscalía relata en el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que los acusados constituyeron en 2005 la sociedad 'Consultoría de Estudios Hipotecarios S.L.', a la que unos meses después se asoció Juan Martagón, siendo el objeto social de la misma la "intermediación financiera para conseguir préstamos y créditos hipotecarios".

Según asevera el fiscal, los clientes "estuvieron percibiendo esa alta remuneración prometida, hasta que a mediados de 2008" los encausados "dejaron de pagar los intereses contractualmente pagados, no devolviendo a los inversores el capital invertido", ya que "nunca fue intención de los acusados devolverlo sino incorporarlo ilícitamente en sus respectivos patrimonios".

De esta manera, los investigados se habrían apropiado de un total de 600.500 euros aportados por una treintena de personas.