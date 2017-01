Cinco clubes Premier implicados en presuntos abusos sexuales

'Scotland Yard' ha confirmado el número de equipos de Londres, y también de la Premier League, implicados en la investigación por presuntos delitos sexuales y abuso de menores, después de una investigación que comenzó en diciembre tras la oleada de personas que reconocía haber sido víctima de abusos sexuales mientras pertenecía a una escuela inglesa. Ahora, Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, West Ham y Tottenham aparecen en los documentos que maneja la Policía. En total, los investigadores de 'delitos sexuales, explotación y abuso de menores' han recibido en concreto 255 declaraciones diferentes y apuntan a 77 nombres de entidades en concreto:

-Cinco conjuntos Premier League

-Tres equipos de Championship

-Tres clubes de League One y Two

-Clubes de otras categorías (66) que no estarían incluidos en una liga profesional.

El pasado 8 de diciembre de 2016, la Policía Metropolitana confirmaba el inicio de una investigación en relación a presuntos abusos sexuales, no recientes, en el fútbol británico, y concretamente apuntaba a la ciudad de Londres como epicentro de los hechos Los clubes de la Premier League implicados son en concreto el Crystal Palace, Chelsea, Arsenal, West Ham United y Tottenham. Cabe recordar que el propio Chelsea ya se disculpó "profundamente" hace unas semanas con el futbolista Gary Johnson por abusos que habría sufrido en la década de los 70'. Por su parte, el Queens Park Rangers confirmó también que colaborará "de lleno' y de manera "muy seria" en relación a las alegaciones realizadas contra su empleado Chris Gieler.

El fútbol inglés continúa siendo golpeado duramente por presuntos abusos sexuales realizados en las escuelas de todo el país, algo que empezó el pasado noviembre cuando salió a la luz la historia de Barry Bennell, el denominado "Monster Coach", quien trabajó para el Manchester City, Stoke City y Leeds United entre otros, y estuvo en prisión por violación a un niño de 13 años. Iván Balhatchet, detective jefe de la brigada de 'delitos sexuales, explotación y abuso de menores' ha afirmado que "la Policía Metropolitana está atendiendo de manera muy seria todas las declaraciones y está analizando cualquier tipo de información. Actualmente de hecho, y según estimaciones oficiales, el número de víctimas habría aumentado a 429, la mayoría de ellos hombres.