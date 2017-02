Kempes sale en defensa de Messi

Mario Alberto Kempes, leyenda viva del valencianismo, también tiene un hueco en su corazón para Leo Messi. El exjugador del Valencia CF, en una entrevista al rotativo ecuatoriano 'El Universo', salió en defensa del astro del Barça al comprarlo con Maradona y asegurar que no es necesario que logre levantar una copa del mundo para ser el mejor de la historia, ya que "Maradona fue Maradona, no lo vamos a discutir; pero ya fue, ya no juega. Messi corre y te deleita. Si vas a comparar lo que hizo Diego con lo que hace Messi ahora, eso sí es incomparable. Dicen que a Messi le hace falta un Mundial. ¡No! ¿Por qué? Di Stéfano no ganó un Mundial y también así un montón de jugadores. Es una tontería. Hay la creencia de que Diego es Dios. Pero Dios hay uno solo". Es más, sobre el campeonato logrado por la Argentina de Maradona recuerda: "Diego, con la manito de Dios, fue a la final. Y la patada que no le pegaron los ingleses cuando se llevó a algunos terminó en gol (en el 2-1 sobre Inglaterra en cuartos de final de México 1986). La suerte también acompaña".