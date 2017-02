'Manolo el del Bombo' se recupera tras una grave operación de corazón

Manuel Cáceres Artesero, conocido popularmente como 'Manolo el del Bombo', se recupera ya de una grave operación de corazón en la habitación 303 del Hospital Clínico de València. Los cardiólogos del centro se vieron obligados el pasado miércoles 25 de enero a someterle a una cirugía que consistía en la realización de un ´by-pass´coronario, la colocación de un marcapasos y la sustitución de algunas arterias obstruidas para solucionar una insuficiencia cardíaca -intevención similar a la que se sometió Kempes en 2014- con graves complicaciones respiratorias que se había agravado en las últimas semanas de forma preocupante hasta el punto de obligar a intervenirle quirúrgicamente.

Una vez superada ya la compleja cirugía -cinco horas estuvo en quirófano- y después de haber pasado cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario, el pasado martes fue trasladado por fin a planta y este miércoles SUPER visitó al emblemático animador de la Selección Española en su habitación del hospital donde su hija, Manuela, estaba junto a él.

Manolo, pese a la dureza de la intervención, ayer ya empezaba a sonreír. A primera hora de la mañana fue sometido a una ecografía cardiológica -lo que en la jerga médica se denomina una ´ecocardio´-. La enfermera entró en la habitación y le indicó que se lo llevaba un momento para someterle a la prueba rutinaria en el protocolo de este tipo de intervenciones y él le pregunto: «¿Para Fallas usted cree que estaré ya bien?» La respuesta de la chica, con una sonrisa en los labios, fue muy optimista: «Mucho antes hombre...».

La pregunta de Manolo no es baladí. La Selección Española juega el próximo día 24 de marzo en Gijón contra Rusia y la intención de Manolo, según él mismo afirma, es estar animándola: «A todos los seguidores de mi Selección Española les digo que estaremos si Dios quiere el 24 de marzo en Gijón...».

En breve está previsto que los celadores le ayuden a incorporarse ya para que se siente en uno de los sofás de la habitación y todo apunta a que, si la recuperación va según lo previsto, mañana viernes podrá dar ya sus primeros pasos.

Ingresó en el hospital el pasado el pasado martes 17 de enero, ataviado con su indumentaria habitual de 'trabajo'

después de mucho tiempo ya arrastrando problemas respiratorios derivados de su cardiopatía y en apenas una semana fue intervenido. Su voz, aún temblorosa, da muestras de su debilidad, pero la gravedad de lo vivido no le impide seguir pensando en su pasión.

Fiel y apasionado seguidor de La Roja, el pasado 15 de noviembre ya no pudo estar presente en el último amistoso de la Selección en Inglaterra, si bien en aquella ocasión, según narra, fue por un motivo bien diferente: «Entonces la selección sub-21 se jugaba la clasificación para el Europeo de la categoría ante Austria en Albacete, mientras que la absoluta lo que jugaba era un amistoso. Los pequeños me necesitaban más y me fui a Albacete». Eso fue hace apenas dos meses y medio, y Manolo, en pleno proceso de recuperación, ya piensa en todo lo que está por venir.



El miércoles por la mañana, una de las visitas que recibió fue la de Paco Piquer, uno de los bessons de Rafelbunyol -su hermano Nando falleció recientemente-, que coincide con él en su amor por la Selección Española. Paco, valencianista también hasta la médula, ya acudió el día anterior a verle y es una de las personas que están al lado de Manolo en estos delicados momentos, al igual que su hija. SUPER también quiere trasladar su ánimo a un aficionado sin duda especial a través de la etiqueta en redes sociales #ÁnimoManoloElDelBombo.

