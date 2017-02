"Cerrad la puta boca idiotas" dice Marcelo a unos aficionados del Real Madrid

"Cerrad la puta boca idiotas" dijo Marcelo, jugador del Real Madrid, a unos aficionados del club blanco a través de las redes sociales. Y todo porque el lateral izquierdo madridista felicitó al jugador del Barcelona, Neymar, compatriota suyo y compañero en la selección brasileña, por su cumpleaños.

"Happy birthday NEYMAR", escribió Marcelo en Instagram, junto a una imagen de ambos futbolistas celebrando el título de la Copa Confederaciones con Brasil. Esto provocó la indignación de algunos aficionados al Real Madrid, que le echaron en cara a Marcelo que felicitar a un jugador del Barça, al tiempo que atacaron a Neymar.

La respuesta de Marcelo no pudo ser más contundente: "Shut the fuck up idiots", es decir, "Cerrad la puta boca, idiotas".