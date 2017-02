Recado de Sánchez Arminio a Luis Suárez tras sus críticas a Gil Manzano

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación, Victoriano Sánchez Arminio, ha contestado a Luis Suárez este miércoles en L'Alcúdia, donde los colegiados de Primera y Segunda están sometiéndose a las pruebas físicas anuales. Tras ser expulsado ante el Atlético en las semifinales de Copa, lo que le costará perderse la final, el delantero del FC Barcelona insinuó que Gil Manzano actuó con premeditación: "Me río de la expulsión porque parece que era lo que quería el árbitro. No me doy cuenta. A ver si es justo que pueden apelar porque no es ni falta. Veremos a ver qué es lo que puede pasar pero acá ya se sabe cómo va. Por eso mismo la indignación. No es nada. La primera tarjeta es por la primera falta pero se veía venir", dijo el jugador azulgrana. Ante estas declaraciones, Sánchez Arminio ha sido claro: "Nosotros respetamos a todos los estamentos del fútbol. Sólo pedimos que nos respeten a nosotros". Gil Manzano, además, reflejó en el acta que Luis Suárez se negó a meterse en los vestuarios después de ver la roja.