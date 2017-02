Joan Gaspart: "Que el Real Madrid no se invente historias de lavabos"

"Pido públicamente y oficialmente, como Joan Gaspart, que el Madrid tenga narices de escribir una carta y decir que no quiere que se juegue en el Santiago Bernabéu. Que lo diga, que lo diga a través de una carta dirigida a la Federación y que ponga: 'Señores de la Federación, antes de que nos lo soliciten, no queremos esta gran fiesta del fútbol español´. Pero que no se inventen historias de lavabos". Son palabras de Joan Gaspart al programa ´Què t´hi jugues?´ cuando el expresidente azulgrana fue consultado sobre la posibilidad de jugar la final de Copa del Rey contra el Alavés en el estadio del Real Madrid.

Hay cosas que no cambian. Gaspart sigue siendo Gaspart y todo apunta a que el Real Madrid sigue sin querer que el Barça celebre un título en su estadio.