Pepe Reina, portero del Nápoles que este miércoles se enfrenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, ha bromeado sobre la posibilidad de que Sergio Ramos le tire un penalti durante el partido, y lo haga al estilo ´Panenka´, como hizo en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla y que tanta polémica levantó.

En el programa de radio El Partido de las doce de la Cope, Reina dijo que conoce bien a Sergio Ramos, con el que ha coincidido en la selección española, pero que no va a variar su forma de trabajar y preparar el partido: "Hacemos siempre los deberes igual que los habrá hecho Keylor. Hoy en día es más fácil conocerse y hay que estar lo mejor preparado que se pueda. A Ramos no le faltan huevos para tirarme un penalti a lo Panenka. No vamos a variar nada. Sabemos que Sergio Ramos tiene una determinación que le hace ser diferente al resto. Esas ganas de rematar le hacen ser muy peligrosos".

Sobre el favoritismo del conjunto blanco en la eliminatoria y las posibilidades del Nápoles, Reina fue, digamos, menos bromista: "No nos vamos a engañar, un empate en el Bernabéu sería un buen resultado, otra cosa es que lo firmemos; en absoluto. En estos momentos, tenemos que intentar sacar algo más que un empate, somos conscientes de que también se puede perder, pero a priori y con toda la humildad, el empate no podemos firmarlo".