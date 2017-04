Roberto Soldado está feliz en el Villarreal, donde cree en el proyecto. "Me queda una temporada más y por ahora no estamos en conversaciones, pero ojalá pueda seguir muchos años más aquí. Sinceramente, no veo un sitio en el que pueda estar mejor que aquí", afirmó a 'El Periódico Mediterráneo de Castellón'.

Respecto a su carácter y a su forma de ser dentro del campo, el exjugador del Valencia lo tiene claro: "Soy como soy y me gusta ser así, aunque con la edad te vuelves más comedido. Siempre me han querido en todos los clubs en los que estado, incluidas sus aficiones, y es curioso que las de los rivales me odian. Pero estoy encantado de que las aficiones rivales me odien", confesó.