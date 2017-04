El técnico italiano del Eldense culpa a los jugadores ¡del Barcelona B!

Di Pierro, técnico oficioso del Eldense, ha hecho unas declaraciones a la Cadena Cope en las que mantienen que no hay nada sucio en la derrota ante el filial barcelonista y además responsabiliza a los jugadores del Barcelona B por no levantar el pie del acelerador cuando sus jugadores se lo pidieron: "Después de la vergüenza de Barcelona (12-0), pienso que los 20 jugadores del Eldense están limpios. No sé nada de amaños ni de lo que se habla. Es un mal sueño. Estoy seguro que no tengo nada que ver con esto. El Filippo que ha conocido Elda, es la verdadera persona; nuestros jugadores decían: '¡Parad, parad!' Y los del Barça decían: 'Lo siento, no podemos'. Los jugadores del Barça no respetaron el código de honor entre equipos".