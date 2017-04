Un jugador del Eldense asegura que esto "no termina aquí"

José Miguel Sánchez, futbolísticamente conocido como José Sánchez, es un mediocampista sanvicentino que cumple su segunda etapa jugador del CD Eldense. Para él no arrancó bien la campaña producto de una lesión que se ocasionó en la precampaña y a partir de ahí le costó entrar en el equipo.

Con la llegada del grupo inversor italiano, José Sánchez quedó defenestrado, de hecho en los diez encuentros en los que Filippo Di Pierro estuvo al frente de la primera plantilla del CD Eldense José Sánchez sólo jugó 70 minutos de salida en el desplazamiento a Villarreal, el día del Alcoyano estuvo convocado y no jugó y en los ocho encuentros restantes ni convocado.

Estas son las declaraciones de Sánchez: "Era todo raro, jugadores que pasaban de ser titulares a la grada y viceversa, cosas muy raras. Sí que sorprende, lo puedes pensar pero tanto boom sí que me sorprende".

"El partido de Barcelona lo vi en casa y me quedé ojiplático, empecé a verlo raro cuando en el minuto 20 ya íbamos tres o cuatro cero, sí te digo que apagué la tele con el 8-0 del descanso, era lamentable, irreal que el Barcelona te metiese tantos goles.

Cheikh ha sido muy valiente en denunciarlo y eso hay que hacerlo siempre. La presunta implicación de Cháfer y Mikey claro que me sorprende, no te lo esperas, yo creo que esto no termina aquí, saldrán más cosas y hay que esperar. Hay que animar al pueblo de Elda a que venga el domingo a animar y tratar de olvidar todo esto".

Sánchez reconoció que "me quitaron las ganas de jugar al fútbol y llegué a hablar para pedir la baja y dejármelo, estaba harto, sin felicidad, no tenía ganas de venir a entrenar y eso para mí es imposible, con lo que me gusta el fútbol, ahora hay que tira para delante".