Cheikh continúa destapando las vergüenzas de la trama corrupta del Eldense

Más de 3.000 espectadores se congregaron este domingo para alentar y arropar al Deportivo Eldense que, tras una semana especialmente convulsa por el escándalo de las apuestas, quería recobrar el pulso de la normalidad a pesar de la expectación mediática.

Los azulgrana, con Roberto Campillo en el banquillo, octavo preparador en lo que va de temporada en el club deportivista, saltaron al césped del estadio eldense con enorme moral por la innumerables muestras de cariño que recibieron desde que iniciaron el calentamiento previo. A la entrada del estadio se vendieron camisetas y adhesivos con el lema "Hagamos que siga latiendo el corazón".

A pesar del 0-5 final, resultado meramente anecdótico para un conjunto plagado de juveniles y de debutantes, el futbolista más ovacionado fue el mauritano Cheikh Saad, el que destapó la trama. Cheikh firmó muchos autógrafos cuando terminó el encuentro, fue el último jugador que ganó la escalinata de vestuarios y fue muy aplaudido en todo momento.

En lo estrictamente deportivo, el Eldense saltó en avalancha, repleto de corazó y del alma, dominó los primeros 25 minutos pero sin gol y luego sus errores en retaguardia y el golazo de Verdú aplacaron su ímpetu. Con gasolina en reserva en el segundo acto, el experto conjunto arlequinado firmó una goleada algo exagerada por lo visualizado en el verde.

Cheikh Saad declaró ante los medios a la finalización del compromiso, en medio de una nube de cámaras de medios estatales y locales: "Estamos muy contentos a pesar del resultado, nos hemos vuelto a sentir futbolistas, hemos vuelto a tener ganas de jugar al fútbol. Había que destapar todo esto, no podían reírse más de nosotros. Y sigo insistiendo son 4 los futbolistas implicados, aunque sólo hayan salido dos, lo sigo repitiendo. Que no se me olvide agradecer su apoyo a la impresionante afición que tiene el Eldense, ha sido inolvidable".

Ficha técnica

CD ELDENSE: Alessio Abibi; Mendy (César Rodríguez min. 56), Enrique Brotons, Óscar Riquelme, Carbonell, David Ruiz; José Sánchez, Héctor Cartagena (Alex Amat min. 77), Siro, Cheikh y Tabala (Paquito Padilla min. 56).

CE SABADELL: Jokin; París (Jordan min. 73), Lucas Viale (Javi Barrio min. 64), Pol Moreno, Verdú; Carreño (Clausí min. 61), Adri Díaz, Max, Juanjo, Borjas y Txomin.

ÁRBITRO: Jerónimo Montes (colegio madrileño). Amonestó a los locales Mendy, Cheikh y Siro.

GOLES: 0-1 min. 30 Max. 0-2 min. 33 Verdú. 0-3 min. 60 Borjas de penalti. 0-4 min. 69 Clausí. 0-5 min. 71 Txomin.

ESTADIO: Nuevo Pepico Amat. Más de 3.000 espectadores, la mejor entrada de la temporada en jornada de puertas abiertas.