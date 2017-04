Ponce, "arrepentido" de hacerse un Cancelo ante su afición

Ezequiel Ponce se marcó un Cancelo en la visita del Valencia al Nuevo Los Cármenes. El delantero del Granada fue el autor del 1-3 en la victoria del equipo blanquinegro en Granada y su reacción, en lugar de celebrar que recortada distancias a falta de media hora de partido, fue la misma que la que tuvo el lateral portugués cuando marcó en Mestalla ante el Celta de Vigo. Ponce mandó callar a la grada que no tardó en expresar su malestar. "Ponce, vete ya. Lucas, cámbialo".

El argentino no se disculpó sobre el césped como sí lo hizo Cancelo en varias ocasiones, pero sí compareció en zona mixta para explicar el gesto que hizo explotar a la afición nazarí. "Estoy arrepentido. Me he cabreado con un aficionado en particular que me estaba diciendo cosas personales. Cuando he marcado me he acordado y he cometido el error de festejarlo así. Pido perdón a toda la afición, siempre defendí y defenderé este escudo".

Lucas Alcaraz fue muy crítico con Ponce en una nueva derrota de un Granada que ve de cerca el descenso a 1|2|3. "No estamos a la altura de la ciudad, de la categoría ni de la afición. No es un día para hacer análisis sino para pedir disculpas. Tenemos que seguir peleando mientras haya vida pero no podemos engañar más a la gente". Las peñas del Granada han agradecido públicamente el perdón del jugador pero también piden una "sanción ejemplar" por entender que Ponce "mancha el escudo y falta al respeto y a los sentimientos de un estadio y de una afición" con esa actitud desafiante.