Malestar en las redes sociales de los jugadores del Castellón

Varios de los componentes de la plantilla del C.D. Castellón han mostrado públicamente, a través de las redes sociales, su malestar por los cinco meses que les adeuda el club y la situación que vive la entidad.

Javi Zarzo asegura sentirse "en un punto inaguantable; 5 meses escuchando mentiras y 5 meses aguantando el mal trago", por las promesas tanto de pago como de venta del club incumplidas por el presidente, David Cruz.

"No tenemos dinero para gasolina ni para nada", continúa Zarzo que ve peligrar el futuro del Castellón. "El club está a punto de desaparecer...pero vamos a seguir luchando. Vamos a meternos en play off y a subir, porque nosotros sí que no engañamos", añade.

Otro jugador, Enrique José, califica la actual situación del vestuario de "límite" después de haber pasado una de las semanas "más complicadas en el Castellón".

Álex López destaca "la injusticia que estamos viviendo; no nos merecemos tantas mentiras cómo nos están contando" y es que el presidente señaló muchas semanas atrás que la solución estaba próxima.

Pese a los impagos, el Castellón es quinto en el grupo VI de Tercera división tras la victoria conseguida ayer en Castalia por 5-1 ante el Borriol.