El 'Guaje' Villa marca un golazo desde el medio campo en la MLS

El delantero español David Villa volvió a ser el centro de atención dentro de la competición de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) al conseguir con su equipo del New York City el gol más espectacular en partido adelantado de la séptima jornada. Lo hizo desde unos 50 metros, lo que lo convierte en el gol más lejano marcado en la MLS desde 2012.





Elde visitante por 0-2 al Union de Filadelfia y lograron el primer triunfo fuera de su campo después que Jack Harrison, al minuto 52 inaugurase el marcador.Cuando parecía que el encuentro disputado en el Talen Energy Stadium de Chester (Pensilvania) iba acabar con el marcador de 1-0, surgió la figura de Villa, que hizo un gol de auténtico lujo con unaVilla recuperó un balón en la mitad del campo y tras cruzar la línea divisoria realizó un lanzamiento bombeado sobre el marco defendido por el portero del Union, Andre Blake, que para cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde.Su compañero italianoel entrenador del New York City, el francésdefinieron el gol comoque habían visto en sus dilatadas carreras como profesionales. "Es uno de los mejores goles que he visto en mi carrera", declaró Pirlo al concluir el partido. "Cuando David marca un gol como ese, es algo increíble".Por su parte, Vieira dijo que cuando todos estaban ya agotados por el esfuerzo, Villa hizo unque definió comoy además el gol aseguró la victoria del equipo. "Por supuesto que también fue uno de los mejores goles que he visto", subrayó Vieira.