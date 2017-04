El video del Ranieri más duro en una tertulia de televisión

En una tertulia en BT Sports junto a los exfutbolistas Ian Wright y Rio Ferdinand, Claudio Ranieri no se cortó a la hora de dar su opinión sobre la eliminación del FC Barcelona. En el post partido del 0-0 contra la Juventus, que supuso el adiós del Barça a la Champions, el exentrenador del Leicester, preparado para su regreso a los banquillos, no dejó lugar a dudas sobre lo que en su opinión es el final del ciclo triunfal de los culés: "Estuvieron el Manchester, la Juventus, el Milan, el Inter, Barcelona, Real Madrid y ahora se ha acabado, el Barcelona se ha caído". Wright y Ferdinand, aunque no tan duros, también se mostraron críticos con los azulgranas.