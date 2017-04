"El Comité debería tomar nota de los aplausos de Ramos"

Ramos ha devuelto al primer plano el 'Caso Neymar' tras su gesto al ver la tarjeta roja por una entrada a Leo Messi. El capitán blanco aplaudió en repetidas ocasiones a la vez que se encaraba con el colegiado Hernández Hernández y Gerrard Piqué. El director deportivo del Barça, Robert Fernández, cree que el Comité de Competición debe actuar para sancionar esos aplausos como ya lo hizo con Neymar, al que le cayeron tres partidos por su expulsión en Málaga, uno por la expulsión y dos por aplaudir al árbitro. Una sanción que le ha impedido estar este domingo en el Clásico del Santiago Bernabéu. "La expulsión es muy justa y si me apuras Casemiro no debía acabar la primera parte. Ramos ha aplaudido, supongo que el Comité tomará nota, es una situación muy parecida a la de Neymar. ¿Si sé a quién iban dirigidos los aplausos? No lo sé, pero debería tomar nota".