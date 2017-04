Bilardo: "Algunas mujeres visten de manera que incitan a la violación"

Lamentables declaraciones de Carlos Salvador Bilardo, ex seleccionador argentino y ex entrenador del Sevilla. Bilardo habló para la televisión ´América 24´ y no pudo estar más desafortunado cuando habló sobre el aumento de denuncias por abusos sexuales que se está produciendo en Argentina.

Las palabras de Bilardo parecen justificar las agresiones sexuales, aunque luego quiso matizar y explicó que está en contra de la violación.

Esto dijo Bilardo: "Una mujer no puede ir vestida como quiera. Hay muchas que van muy provocativas. En la playa, que una mujer vaya como quiera, pero en la calle no se pueden vestir como quieran porque incitan a la violación. Hay chicas jóvenes que incitan y usan polleritas –minifaldas- muy cortas. Se agachan a buscar un papelito y se les ve la bombacha –braga-".

Luego añadió dijo estar "en contra de la violación. Me he peleado con mi hija por cómo salía vestida. Si violan a mi hija o a mi nieta, yo mato?.