Más lámparas que sofás

Benítez ha regresado a la Premier League por la vía rápida. Descendió la pasada campaña „tras llegar procedente del Real Madrid„ y ha logrado lo que muy pocos logran, que es recuperar el terreno perdido en el primer año. Para conseguirlo invirtió 30 millones en fichajes en el mercado estival, pero lo hizo apostando por jugadores de segunda fila que apenas han jugado en Premier League. Recurriendo al símil que él mismo „Benítez„ utilizó años atrás cuando García Pitarch le fichó a Canobbio cuando había pedido un centrocampista, se podría decir que el técnico exvalencianista ha logrado su objetivo con más jugadores de medio pelo que futbolistas de máximo nivel en Premier League.

El camino no fue fácil porque las dos derrotas con las que inició la campaña hicieron planear el fracaso sobre Sant James´s Park, pero la reacción del equipo fue muy meritoria encadenando después cinco triunfos que le llevaron ya a una parte alta que no ha abandonado.

Es cierto que en el mercado invernal Benítez tuvo un conato de desencuentro con el propietario. Mike Ashley, quien apostaba precisamente por una política de refuerzos diferente a la que pretendía Benítez: «El club no puede firmar a nadie sin que yo lo apruebe, pero no siempre se consigue lo que se desea. Es difícil, especialmente en enero, conseguirlo. Mi opinión es que si tienen un buen entrenador deben dejarle asumir la responsabilidad. Si tienes un director técnico, él puede ayudar mucho. El problema es cuando los propietarios se ponen en medio y eligen entre el técnico y el director deportivo».

Tras el descenso se vendieron cuatro futbolistas por valor de unos 70 kilos como fueron Sissoko al Tottenham, Wijnaldum al Liverpool, Townsend al Crystal Palace y Janmaat al Watford. A Benítez, pese a todo, se le tildó deser un entrenador que quiere a jugadores ya hechos o a jóvenes para que crezcan en su club, mientras que Ashley siempre dio la sensación de buscar futbolistas jóvernes, pero con margen de mejora para que después dejasen dinero en caja. La defensa de Benítez allá por el mes de enero fue franca: «La gente piensa que quiero contratar a jugadores mayores, pero tenemos uno de los equipos más jóvenes. Me gusta firmar a futbolistas jóvenes para que se desarrollen y mejoren».

Exceptuando al español Jesús Gámez, quien ha tenido un papel residual en el equipo, Grant Hanley, Ciaran Clark, Mohamed Diamé, Daryl Murphy, Matt Ritchie, Dwight Gayle, , Isaac Hayden, Mats Sels o Achraf Lazaar han sido fichajes de edades variadas pero sin apenas trayectoria en la élite. Más ´lámparas´ que ´sofás´. Los cuatro más destacados han sido:

Dwight Gayle

Doce ´kilos´ por un suplente

Dwight Gayle significó una inversión de 12 millones de euros pese a ser un suplente en el Crystal Palace, pero este curso ha logrado la friolera de 22 goles.

Matt ritchie

Otra inversión por un serie B

Matt Ritchie costó otros 12 millones, sólo había jugado una temporada con el Bournemouth en Premier League y ha marcado 16 goles ya en lo que llevamos de temporada.

Ciaran Clark

El mejor estadísticamente

Ciaran Clark, defensor procedente del Aston Villa, ha sido el fichaje mejor valorado estadísticamente de todos los realizados por las ´urracas´ y venía de jugar también en Premiership.

Isaac Hayden

Una excelente inversión

Isaac Hayden, medio centro que pertenecía al Arsenal, pero que la pasada campaña la jugó, cedido en el Hull City también ha dado un rendimiento óptimo en el eje de la medular pese a contar con apenas 21 años.