La sorprendente revelación de Falcao sobre sus fichajes

Radamel Falcao vuelve a rugir. El 'Tigre', con 28 goles, ha recuperado su mejor versión en un Mónaco que encabeza la Ligue 1 por delante del millonario PSG de Emery y que está entre los cuatro mejores equipos de Europa. El '9' colombiano ha estado siempre en el punto de mira precisamente por su fichaje por el conjunto de el Principado. Aterrizó en Francia procedente del Atlético de Madrid a cambio de 60 millones de euros, por entonces el traspaso más caro en la historia de la Ligue 1. Al calor del Calderón se convirtió en el mejor '9' del mundo tras su explosión en el Porto, pero apenas vistió dos temporadas de rojiblanco, cuando el Atleti había roto la banca pagando 43 millones por sus servicios, en las que facturó más de 70 goles.

Falcao explicó en una entrevista a la publicación 'Líbero' cómo los fondos de inversión que han financiado sus traspasos han marcado su trayectoria deportiva. "En el Atlético siempre se hablaba de que tenían que venderme a final de temporada así que enseguida me dí cuenta. A los cuatro meses ya sabía que no estaría allí por mucho tiempo".

La posibilidad de fichar por el Real Madrid en lugar de ir al Mónaco, más allá de por el 'pacto de caballeros' entre los dos equipos de la capital, también tiene que ver esa incapacidad de decisión. "Muchas veces el futbolista no es dueño de su destino. A veces me da risa cuando la gente me pregunta que por qué me fui o me quedé, como si el futbolista pudiera decidir dónde trabajar. Muy pocas veces tiene las opciones de ir a un lado u otro. He vivido situaciones en las que no he podido vivir lo que he querido, muchísimas veces. Quiero ir a un sitio y al final tengo que ir para otro", confesaba el buque insignia de Colombia, que este año puede engordar su palmarés con la posibilidad de conquistar el título de liga en Francia y alzar su primera Champions League.