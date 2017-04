Tebas: "Como madridista me dio pena el gol de Messi"

Tebas: "Como madridista me dio pena el gol de Messi" REUTERS

Las apariciones en público de Javier Tebas no suelen pasar desapercibidas. El presidente de la Liga de Fútbol no elude ninguna pregunta y además, no tiene problemas en pregonar su madridismo.

Así lo hizo en la entrevista que concedió al programa El Partidazo de Cope, cuando le preguntaron por el gol que marcó Messi en el último minuto del partido que este fin de semana jugaron Real Madrid y FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

"¿El gol de Messi? Como madridista, evidentemente sientes pena, sobre todo por el momento. Pero a LaLiga le viene bien" dijo Javier Tebas, que añadió "por el partido del Bernabéu catalogaría a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos. Y le he visto partidos mejores...".