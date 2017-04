Alcácer manda un mensaje a la afición culé

Paco Alcácer dejó claro que está viviendo su mejor momento en el Barcelona tras el encuentro ante Osasuna, en el que firmó un doblete, y reconoció que fue difícil esperar a que llegaran los goles. "Al final para el delantero lo más importante es ayudar al equipo con goles pero luego hay cosas que no se ven como los desmarques y el trabajo ofensivo y defensivo que ayuda al equipo, pero marcar goles sí que te da mayor seguridad", explicó. En cuanto a la actitud del Camp Nou, el delantero también explicó que ha sido fundamental notar el cariño del público. "en partidos que no ha entrado el balón en la portería también he escuchado a la grada corear mi nombre y por ello les doy las gracias por confiar en mí y eso es lo que me da fuerzas para seguir trabajando y mejorando para aprovechar las oportunidades".

El ariete añadió que la suerte es vital para los puntas y señaló que lo único que debe hacer un '9' es confiar en que al final llegarán los goles. "Los delanteros vivimos de rachas y ahora mismo están entrando, al principio no entraban y es cuestión de seguir trabajando porque al final somos profesionales", aseguró.

Preguntado por su presencia en el once titular de la final de Copa, Alcácer no se mojó. "En lo que pienso es en seguir trabajando y mejorando para aprovechar las oportunidades y vivir el presente, si viviéramos del futuro no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo", señaló.