Cristiano Ronaldo está harto del Santiago Bernabéu

Cristiano Ronaldo mete tres goles en una semifinal de Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu que dejan a su equipo, el Real Madrid, con un pie en la final ya que ganó 3-0 al Atlético, y cuando finaliza el partido del que es, sin duda, el gran protagonista, pide a la afición madridista que no le silbe.

Y no solo, eso, además, en la celebración del tercer gol, Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje claro a los madrisitas porque primer simuló un silbido, después hizo un gesto de negación y posteriormente aplaudió. Ya ante las cámaras de Mega, fue mucho más claros y explícito: "Solo quiero que no me silben. Yo voy a dar todo siempre".