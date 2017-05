Ronald Koeman se ofrece al FC Barcelona

Ronald Koeman ha concedido una entrevista al rotativo catalán 'Sport' en la que de forma velada se ofrece al FC Barcelona: "Mire, en mi vida como entrenador profesional me quedan dos sueños por cumplir. Uno, entrenar a la selección de mi país, Holanda. He podido hacerlo, pero mi obligación con el Everton me lo ha impedido (...) Mi otro deseo, mi otro sueño, es entrenar un día al Barça. Esa es la verdad". El técnico exvalencianista, consultado sobre la posibilidad de hacerlo la próxima temporada pese a tener contrato en vigor con el Everton, deja una puerta abierta: "Esa es una hipótesis en la que no podemos entrar demasiado. En el fútbol, como en la vida, como en los negocios, todo se puede hablar y discutir".