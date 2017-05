Sergio Ramos: "Parece que nos hemos criado en Beverly Hills"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, señaló que "parece" que todos los jugadores blancos se han "criado en Beverly Hills", en referencia a los mensajes cruzados de los últimos días entre su club y el Atlético Madrid, y apuntó que un gol temprano madridista "no sería definitivo pero sí importante" para la eliminatoria ante el club rojiblanco, que se resolverá este miércoles.

"Un gol puede ser definitivo dependiendo del minuto y de dónde lo marques. Es la mentalidad, salir a olvidar el resultado de casa y salir a intentar ganar el partido. Sabemos que es complicado, pero ya lo hemos conseguido en alguna otra ocasión. Un gol temprano no seria definitivo pero si importante para eliminatoria", indicó este martes en rueda de prensa.

No es el "primer partido" que el Real Madrid va a jugar al Vicente Calderón y los blancos son conscientes de que la afición rojiblanca "no deja de animar". "A mí cuanto más animen, más me motivan. Cada uno enfoca el fútbol de una manera y, a día de hoy, nuestro equipo aguanta muy bien, no creo que haya mucha diferencia ente el Atleti y el Bayern, que es una afición que también aprieta mucho y jugamos bien allí. El fútbol es 11 contra 11 y lo de fuera, por mucho que quieran, no van a calentar nada", subrayó.

Por eso, los blancos no van ni con "vértigo" ni con "seguridad", sino siendo ellos "mismos" porque depende de sí mismos. "Afortunadamente dependemos de nosotros, que es una virtud muy buena en el momento que llegamos. Podemos ganar o perder estos dos títulos, pero trabajando como lo estamos haciendo, con las ideas claras y tratando a todos los rivales con respeto, que es lo que nos caracteriza. Firmaría todos los años por llegar a este momento y dependiendo de ti mismo", matizó.

El capitán madridista apuntó que el equipo saldrá con las "ideas claras", a "darlo todo" y a dejarse el "alma" en el terreno de juego. "En el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero tenemos que mantener el nivel de concentración todos los minutos y confiar en nosotros mismos. La clave del éxito está en la unión, el sacrifico y trabajar como equipo, que lo estamos haciendo", recordó.

A Ramos le "gusta" mandar un mensaje antes de salir al campo y este miércoles "no va a cambiar nada". "Viví un gran ambiente en el Bernabéu y nos llevaron en volandas. Si ellos ponen 'tuits' u otras cosas de su afición no voy a entrar en polémicas. Nosotros vamos a jugar al fútbol. Tenemos un resultado bueno del partido de ida pero sabemos que lo vamos a dejar al margen y vamos a ir a ganar, no a defender un resultado", advirtió.

Además, destacó que esta plantilla del Real Madrid "puede ser de las más completas" que ha tenido la entidad. "Siempre hemos tenido a los mejores jugadores y en distintas épocas, pero si es cierto que todos los jugadores respondan es la clave del éxito, no solo los 11 para competir, sino los 24 ó 25 que somos este año con un ritmo de exigencia muy alto", explicó.

"Los jugadores que juegan menos salen y tienen ese ritmo de competición que otros equipos no tienen y nos estamos beneficiando de eso y te pones una venda y salga quien salga todos responden", prosiguió.

Y por otro lado, respecto al buen papel de su entrenador, Zinedine Zidane, señaló que "sí esperaba que lo hiciera tan bien". "Está consiguiendo, a nivel estadístico y de resultados, cosas que no lo ha conseguido prácticamente nadie y eso se debe valorar. Los jugadores estamos muy contentos de que él dirija el barco y que los resultados salgan no es ninguna coincidencia", aseguró.

"Un atlético competitivo"



El internacional con la 'Roja' espera que los rojiblancos "sean igual de profesionales" que son todos los futbolistas respecto a la agresividad, aunque "para eso hay un árbitro" y aseguró que pondrán "todas sus armas" al igual que ellos, pero no tienen "ningún temor" de ir al Calderón.

"A mí a lo largo de mi carrera me ha tocado ganar y perder y he llevado mejor el ganar, por supuesto, pero el perder hay que saber manejarlo. He tenido muchas lesiones y quizá he aprendido más en las derrotas que en las victorias, pero todo me lo he tomado de manera optimista", explicó.

Respecto a los valores del 'Atleti', Ramos explicó que en el Real Madrid también "hay mucha gente de barrio, con muchos valores, principios y educación". "Aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hills y tenemos una cuenta corriente de cuarenta para arriba. Vamos a seguir con los mismos valores, humildad y sacrificio, que es lo que te va a llevar a ganar", apuntó.

Respecto a la repercusión del Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, Ramos matizó que llevas influyendo "años". "Ha conseguido hacer un 'Atleti' competitivo, tanto en la liga como en Europa. Él querrá motivar a sus jugadores como 'Zizou' con nosotros y algunos jugadores lo hacen con sus compañeros. Lo bonito del fútbol es que cada maestrillo tiene su librillo y después cada uno se lleva el gato al agua", explicó.

Ramos, autor del gol del empate que llevó a los madridistas a la prórroga y luego dio la 'Décima' a los madridistas en Lisboa, aseguró que "cada vez" que se enfrenta al 'Atleti' es "inevitable" que tengo un cúmulo de recuerdos bonitos.

"Sobre todo por las dos finales que ganamos, pero debemos 'resetearnos' todos los años. Cuando me retire ya tendré tiempo de pensar en qué he ganado. Los derbis son distintos por la rivalidad, los equipos de la misma ciudad y lo que eso conlleva. Vamos a salir igual de preparados, mentalizados y con un rival enfrente que le hemos tratado muchas veces", aseguró.

Además, respecto al fichaje de Theo Hernández por el Real Madrid, el capitán indicó que "no es el momento de hablar". "Cuando termine la temporada si hay que abrirle las puerta a algún compañero que venga se le abrirán, pero no es momento de fichajes", aseguró.

Finalmente, y respecto a la pitada que sufrió el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué en el Mutuo Open de Madrid este lunes, comentó que él no va a "cambiar la opinión de la gente". "Si yo voy a Barcelona lo mismo me pasa a mí. Cada uno que barra su parcela", matizó.