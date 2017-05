Polémica en Segunda Regional por el 'título fantasma' que se juegan Benirredrà y Gorgos

Ojo a la rocambolesca historia del Benirredrà que, tras celebrar el pasado fin de semana su condición de campeón del grupo XII de Segunda Regional tras la conclusión del campeonato, podría verse obligado a tener que jugar este domingo con la primera posición del grupo en juego.

El conjunto de La Safor afrontaba el pasado fin de semana la última jornada de liga ante el Benitatxell como primer clasificado con dos puntos de ventaja sobre el Gorgos, segundo. Sin embargo, el conjunto visitante, que es penúltimo con tan solo cuatro puntos, ni tan siquiera se presentó a jugar. El colegiado levantó acta dando el partido por ganado al conjunto local por 3-0 como está reglamentado y ese ´triunfo´ dio paso a las celebraciones „hubo cena, castillo de fuegos artificiales y hasta música para bailar„.

Sin embargo este jueves FFCV ha comunicado al club que, atendiendo a una normativa que viene a decir que en las dos últimas jornadas no se pueden quedar por jugar partidos que afecten a terceros equipos implicados en la lucha por los títulos, ascensos y descensos, el partido se debe jugar „a apenas cuatro días de la hipotética disputa del mismo„. La decisión, que atiende a criterios facultativos y no preceptivos según el club local puesto que "el perjuicio que produce puede ser mayor que el beneficio que conlleve", ha puesto a la maquinaria del Benirredrà en marcha porque varios jugadores, en plena época de comuniones, han adquirido ya compromisos laborales para este fin de semana y los hay incluso que se van fuera de viaje.

Por suerte la disputa del ´partido fantasma´ no afecta al sistema de ascensos ya que tanto el que quede primero de grupo como el segundo (ahora mismo el Gorgos) ya tienen su ascenso asegurado debido al promedio de puntuación, pero el Benirredrà lamentaba ayer la demora de la comunicación y al cierre de esta edición todavía no estaba clara la disputa del choque en la que los locales deben ganar para proclamarse campeones.

Y por si todo esto fuese poco, el Benitatxell todavía no se sabe si comparecerá esta vez o si como el pasado fin de semana, no irá a jugar.