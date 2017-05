Todo o nada en Mestalla

El Real Sporting de Gijón se ha despedido de LaLiga Santander a pesar de haber cumplido su objetivo de vencer en Ipurua a la SD Eibar (0-1) debido a los resultados de sus competidores que empataron en San Mamés (1-1), en el caso del Leganés, y en el Estadio de La Cerámica (0-0), en el caso del Deportivo, en los partidos del domingo correspondientes a la jornada 37 de la competición. Consulta los resultados de la jornada y la clasificación.



En Ipurua, el Sporting cumplió con su parte del contrato al vencer a la SD Eibar por la mínima. Los de Rubi, sin embargo, no consiguieron mantener la categoría por los resultados que se dieron en otros escenarios de la penúltima jornada. El gol de Burgui en el minuto 32 fue una mera anécdota de un equipo gijonés que atacó mucho y bien durante la segunda mitad de los primeros 45 minutos, y que luego supo sufrir las acometidas de su rival, que no se jugaba nada más que el prestigio de una victoria.







Los futbolistas del Sporting, desolados tras consumarse el descenso. EFE

El Leganés se asegura la permanencia en San Mamés

El Deportivo se salva

Betis y Atlético firmaron tablas en un partido muy igualado (1-1). EFE



La Real no aprovecha los tropiezos de sus rivales

Con todo, el técnico catalán, que llegó en la jornada 19 para tratar de cambiar la suerte de los rojiblancos,. Con Abelardo, solo habían conseguido tres victorias ligueras en 18 jornadas, manteniéndose en la decimoctava plaza de la clasificación. Tras dos temporadas en Primera desde que ascendieran en la temporada 2014/2015, los asturianos vuelven a verse relegados a la División de Plata del fútbol español.Esto se debe a que, en otro de los escenarios de la pelea por el descenso,En la posible despedida de Ernesto Valverde ante la parroquia rojiblanca, el Athletic no pudo sobrepasar la barrera de los 'pepineros' que, tras un ascenso histórico durante la pasada campaña en Segunda, seguirán disfrutando del sueño de la elite por un curso futbolístico más. Mientras, el Athletic, también inmerso en la pelea por Europa,para la última jornada, en la que tendrá que seguir defendiendo su derecho a Europa League contra el Atlético de Madrid, gracias a otro empate de la Real.al frente del cuadro madrileño que, en ningún momento de la presente campaña, pisó los puestos de peligro. Y le tocó sufrir en el banquillo porque, apenas en el primer cuarto de hora de juego, Aduriz entraba con todo superando a la defensa y al portero visitante con un gol 'de la casa'. Lejos de bajar los brazos, Szymanowski, el máximo artillero del Leganés en Primera, puso el empate en el 62.En el Estadio de La Cerámica, por su parte, también se consumó la permanencia de otro de los implicados en la pelea por salvar la categoría. El 'Depor' de Pepe Mel sufrió hasta el último minuto para arañar elque fue superior pero que no encontró el modo de perforar la portería defendida por el 'Poroto' Lux. Mientras, el Villarreal tendrá que seguir peleando la quinta plaza que ahora ostenta frente a las acometidas de la Real y del Athletic en la última jornada.Por su parte, el Atlético de Madrid se ha asegurado la tercera plaza en la clasificación final de la Liga Santander después de empatar este domingo en su visita al Real Betis (), rival que estrenaba entrenador en la figura de Alexis Trujillo y que se adelantó con una volea de Dani Ceballos antes de que Stefan Savic igualara el marcador.Finalmente, la Real Sociedad y el Málaga firmaron un, que no sirve a los donostiarras para asaltar los puestos directos a Europa League. Un penalti de Xabi Prieto abrió el marcador a la media hora de juego, pero fue respondido con una remontada de los andaluces que, con goles de Luis Hernández antes del descanso y Recio en el 76, se pusieron por delante. Finalmente, Jon Bautista de cabeza volvió a poner el empate en el marcador.Por su parte, el Alavés logró una nuevaa costa de un Celta que pensaba en la visita de prestigio del Real Madrid de este miércoles. No se recuperó el equipo gallego del varapalo en la Europa League, donde fue eliminado en las semifinales por el Manchester United.