El alcalde de Vigo calienta el partido ante el Real Madrid

El Real Madrid se juega este miércoles la Liga en el partido aplazado que ha de disputar en Balaídos ante el Celta de Vigo. La victoria en tierras gallegas permitiría a los blancos ganar la Liga en Málaga este domingo con solo un empate, ya que el FC Barcelona tiene en estos momentos los mismos puntos que el Real Madrid, 87, por lo tanto, con tres puntos en Vigo y uno en Málaga el Madrid sería campeón con 91 y el Barça segundo con 90 siempre y cuando gane al Eibar en el Camp Nou.

Pero al margen de la matemática en este suspiro final de Liga, lo cierto es que el encuentro viene muy marcado por la polémica que se suscitó en su momento cuando se suspendió el partido. En aquellos días, a principios de febrero, un temporal de lluvia y viento azotaba Galicia, hasta el punto que el choque que se debía disputar el viernes tres de febrero entre el Deportivo y el Betis también fue suspendido.

Pero lo que alimentó la polémica, sobre todo desde el entorno del Real Madrid fue el motivo por el que se suspendió el encuentro de Balaídos; había una cubierta del estadio que quedó muy dañada por el viento y los técnicos del ayuntamiento de Vigo -el estadio es de propiedad municipal- argumentaron que no estaba garantizada la seguridad de los espectadores.

Esto enfadó al Real Madrid porque se veía perjudicado deportivamente por la suspensión y el cruce de declaraciones y comunicados oficiales fue constante. Ahora, el alcalde de Vigo, que fue duramente criticado en la capital, ha vuelto a la carga y no se ha mordido la lengua. Esto dijo Abel Caballero sobre el choque de este miércoles en los micrófonos de El Larguero de la Cadena Ser: "El miércoles a ganar, la cubierta está remachada y asegurada. Vamos a gastar 7 millones de euros en una nueva. Vamos a liarla porque el Celta va a salir a ganar, con el equipo que tiene puede ganarle a cualquier equipo".

Caballero no se mordió la lengua y aseguró que aunque se declara cercano al Madrid, quiere que gane el Celta porque por el comportamiento del conjunto blanco con la polémica de la cubierta: "Es el momento en el que los equipos se exhiben y, por tanto, el Celta va a por todas. Ganar es algo que pueda pasar, vamos a ver un buen partido. Prefiero que gane la liga el Celta, pero no puede. Soy más cercano al Madrid, pero este año estoy enfadado, el Madrid no se portó bien".