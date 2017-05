St. Pauli: Conciertos de música y 1.000 litros de cerveza para celebrar el final de temporada

Declarado públicamente de izquierdas y antifascista, y reconocido por sus originales iniciativas, el St. Pauli es estos días noticia por su peculiar festejo de la permanencia en la Bundesliga 2. El club alemán, afincado en la ciudad portuaria de Hamburgo, celebró el final de curso el pasado domingo invitando a una macrofiesta para sus aficionados: 1.000 litros de cerveza y conciertos gratuitos de un coro y un grupo de música local.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">There'll be 1,000 litres of free beer from Astra! Plus live appearances by the Hamburger Kneipenchor, Le Fly & the players! Admission free. <a href="https://t.co/q9PTWQBFMq">https://t.co/q9PTWQBFMq</a></p>— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) <a href="https://twitter.com/fcstpauli_EN/status/863668181084274689">14 de mayo de 2017</a></blockquote>

El evento, que contó con la aparición de los jugadores del equipo, fue convocado por el St. Pauli a través de redes sociales. El club germano agradeció así a sus seguidores que "juntos" hubieran evitado el descenso a la tercera división. Varias victorias consecutivas, con el estadio lleno, les permitió alcanzar el objetivo.