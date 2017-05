Zasca de Pep Guardiola a Gary Neville

Pep Guardiola contestó a Gary Neville después de que el exentrenador del Valencia CF y exjugador del Manchester United criticara al técnico catalán por su juego de posesión. "Gary Neville jugó en Inglaterra, no jugó en otro país, entonces él no puede comparar. Sí fue entrenador en otras ligas y se dio cuenta de que no es fácil entrenar ahí...no es fácil".

Neville señaló que el juego de posesión de Guardiola no podría triunfar en la Premier League, donde los equipos campeones son aquellos que son "más fuertes físicamente".

"En otros países, como España o Alemania, el fútbol es diferente por cómo manejan los partidos los árbitros. Las faltas que en cualquier parte del mundo son faltas, aquí no lo son. El contacto en Inglaterra está más permitido. Esa es la diferencia que yo veo. El juego es once contra once, y cuanto mejor estés mentalmente, más chances tienes de ganar". "Pero, a veces, para comparar aquí y allá, tienes que haber jugado en otros países. Fue afortunado de jugar en el Manchester United y ganar allí un montón de títulos", agregó Guardiola.