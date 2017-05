El 'zasca' de Javi Moreno al Alavés antes de la final de Copa

Javi Moreno, exfutbolista valenciano del Deportivo Alavés, ha asegurado en 'El Larguero' que el club vitoriano no le ha invitado a la final de Copa del Rey contra el Barcelona y de sus palabras se desprende cierto malestar con la entidad, pese a que mostró su deseo de que su exequipo logre el título: "Lo que el fútbol no nos dio el 16 de mayo de 2001, que nos lo de un 27 de mayo de 2017. Creo que somos parte importante del club y no han tenido el detalle de invitarnos a la final".

Por último, el que fuese técnico del Utiel y el Novelda entre otros clubes, se mostró esperanzado en regresar algún día a la que fue su casa: "Ojalá algún día pueda entrenar al Alavés, pero lo veo difícil. El fútbol ha cambiado mucho".