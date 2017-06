Luisa Kremleva, la joven valenciana que ha denunciado al jugador Theo Hernández

Luisa Kremleva es la joven valenciana de origen ruso que ha denunciado al futbolista Theo Hernández por una supuesta agresión sexual .Kremleva, exconcursante en Telecinco de Mujeres Hombres y Viceversa, tiene 22 años, es un rostro habitual la pequeña pantalla y fue portada de Interviu en 2016. "Me gustaría decirle a todas esas chicas que piensan que tienen a una persona al lado que es más importante, sea futbolista o sea quién sea, que no tengan miedo y que cuenten de verdad qué les pasa, porque la mayoría se callan porque piensan que los futbolistas no van a la cárcel o nunca pagan por lo que hacen", ha declarado en El programa de Ana Rosa.