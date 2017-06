En directo: Consulta los últimos movimientos del mercado de fichajes

Repasa los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la temporada 2017/18.



no renovará con el. El portero termina contrato la temporada que viene y, según ha anunciado el director general del club rossonero, Marco Fassone, tras reunirse con su representante Mino Raiola, ahí terminará su vinculación, en junio de 2018. Entonces será libre para decidir su futuro. En Italia han colocado al meta en elpara la temporada 2018/19 y su no renovación podría allanar aún más el camino.El futuro decomo entrenador delestá en duda, según asegura el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', pese a que el entrenador italiano tiene firmado con el club londinense un contrato hasta junio de 2019. Este medio informa que la continuidad de Conte en el banquillo del Chelsea, campeón de la Premier League y finalista de la FA Cup, está en el aire al haberse enfriado las relaciones entre el entrenador y el propietario del club, Roman, a raíz de la decisión del técnico de desprenderse deEltiene pensado realizar una intentona final en las próximas horas para convencer aly sobre todo apara que rebajen sus pretensiones económicas y el internacional montenegrino engrose la nómina de atacantes que dispondráen el conjunto nervionense. Jovetic llegó al Sevilla el pasado mes de enero como la penúltima gran apuesta de: una cesión hasta el final de la temporada con una opción de compra por valor de 13 millones de euros aproximadamente, cuyo plazo para ejecutarla ha expirado. Berizzo quiere contar con él, el Sevilla hará un esfuerzo en forma de oferta formal para ver si convence al Inter y al jugador, dispuesto a bajar su ficha para quedarse en Nervión hasta un límite.Mamadou Sylla continuará con su carrera futbolística en Bélgica. El Kas Eupen, club en el que ha jugado cedido esta pasada temporada, ha ejercido la opción de compra contemplada en el contrato para adquirir al futbolista de origen senegalés en propiedad después de la buena temporada completada por Mamadou. El Kas Eupen, que la pasada campaña abonó 200.000 euros por la cesión, ha pagado ahora 2,3 millones de euros a la entidad espanyolista, sumando un valor total de la operación de 2,5 millones de euros.

E l Bayern de Múnich estrecha el cerco sobre Coretin Tolisso. Según 'Kiker', el portentoso centrocampista del Olympique de Lyon es el siguiente fichaje que ha pedido Ancelotti a la directiva bávara tras la llegada de Serge Gnabry. Tolisso figura entre los jugadores más destacados de la nueva camada de Francia y es uno de los artífices de la resurrección del OL junto a los Lacazette, Fekir, Depay o Mammana, este último pretendido por el Valencia. Catorce goles y siete asistencias en 41 partidos. Debutó en marzo con 'Les Bleus'.





Fabio Capello está de vuelta. El entrenador italiano, después de dos años de inactividad tras ser cesado como seleccionador de Rusia, regresa a los banquillos de la mano del Jiangsu Suning de la Superliga China. El extécnico del Real Madrid firma por una temporada y media a razón de 10 millones de euros.





Leander Dendoncker está en el punto de mira del Atlético. Se trata de un pivote defensivo de 22 años y 1,88 que ha brillado en el Anderlecht en un centro del campo poderoso junto a Tielemans, otro objetivo 'colchonero' se llevó el Mónaco. Simeone prioriza la llegada de un jugador que aporte músculo a la sala de máquinas ya que Thomas genera dudas, Augusto está recuperándose de una lesión de cruzado y Tiago va camino de los 37 años. En Bélgica informan de que Dendoncker estaría dispuesto a seguir cedido en Bélgica hasta que pudiera ser inscrito como nuevo jugador del Atlético de Madrid.





El Liverpool entra en la puja por Kylian Mbappé. El delantero del Mónaco, pretendido por Real Madrid, PSG o Arsenal, es el fichaje que persigue Jürgen Kloop para el esperado retorno a la Champions League de los 'Red Devils'. El diario británico 'Daily Mail' asegura que el técnico alemán habló con los agentes del 'Príncipe' monegasco para trasladarles una oferta récord de 113 millones de euros. En la temporada de su debut en la élite con tan solo 18 años, Mbappé ha arrebatado al PSG la corona de la Ligue 1, con 15 goles en 29 partidos, y ha debutado con la absoluta de Francia a las órdenes de Deschamps.





André Silva es el cuarto refuerzo del AC Milan. El delantero de 21 años llegó esta mañana a la ciudad italiana para pasar revisión médica y firmar su nuevo contrato con el equipo de Montella, que pagará 40 'kilos' al Porto. Silva, la estrella emergente del fútbol luso, marcó este año 21 goles en Portugal con el 'Dragón'. Se suma a las llegadas al Milan de Ricardo Rodríguez, Franck Kessie y Mateo Musacchio, exjugador del Villarreal.





La Real Sociedad ultima el fichaje de Adnan Januzaj. El jugador belga de 22 años ha regresado al Manchester United tras un año cedido en el Sunderland y José Mourinho no cuenta con él. Januzaj ya estuvo en la órbita del equipo txuri-urdin en la época de David Moyes en Anoeta y este año la Real echará el resto para sacarlo de la Premier League. Su traspaso rondaría los 10 millones de euros. Talento y proyección en San Sebastián.





El Fenerbahçe ha anunciado en su perfil oficial de Twitter el fichaje de Mathieu Valbuena. El centrocampista francés aterriza en el gigante otomano procedente del Olympique de Lyon donde ha militado las últimas dos temporadas. El fichaje estaría cifrada entorno a los cuatro millones de euros y Valbuena firmaría un contrato de tres años en Turquía. Kameni, portero del Málaga, también está a un paso de cerrar su pase al Fenerbahçe.





Nuevo giro en el futuro de Sandro Ramírez. El delantero fue cazado ayer en Liverpool con Steve Walsh, director deportivo del Everton, que irrumpe con fuerza para hacerse con la perla del Málaga tasada en solo seis millones de euros. El Atlético de Madrid lideraba la puja por el exjugador del Barça que este año ha firmado 16 goles en LaLiga, pero la sanción de la FIFA al conjunto atlético forzaría a Sandro a aplazar su llegada al Wanda Metropolitano hasta enero. Ronald Koeman, técnico de los 'Toffees', habría viajado a la concentración de la Sub'21 para verle jugar en directo.





El Zenit de San Petersburgo colgó una foto en la que daba a entender que había fichado a Zlatan Ibrahimovic. Sin embargo, la imagen permaneció poco tiempo en las redes y todo ha quedado aparentemente en una broma. Habrá que ver, sin embargo, si el sueco se vincula o no con los rusos. De momento está lesionado y sin equipo tras terminar su contrato con el Manchester United.





Marcelo Bielsa sondea la cesión de Claudio Bravo para su nuevo proyecto en Francia en Lille. El técnico argentino conoce a la perfección al exjugador del Barça de su etapa al frente de la selección de Chile y quiere aprovechar el fichaje récord de Ederson por el Manchester City para intentar convencerle. Sería su primer espada.Jérémy Ménez abandona el Bordeaux para fichar por el Antalyaspor de Turquía, equipo en el que milita Samuel Eto´o, hasta el año 2019. El internacional francés viajará en las próximas horas al país otomano para pasar la revisión médica y firmar la documentación de su contrato. Ex de PSG, Roma, Mónaco o Milán entre otros.La explosión de Suso en el Milan ha despertado el interés del Nápoles, que está dispuesto a desembolsar 16 millones de euros a la escuadra de San Paolo por el talentoso mediapunta español. Suso, autor de siete goles y 11 asistencias este año a las órdenes de Montella, podría ser el recambio de Dries Mertens, pretendido por media Europa por su gran año.Tello sigue sumando pretendientes para salir del Barça. El último es el Olympiacos, el gigante de Grecia, según afirma 'Sport', que también habla del ofrecimiento de Mathieu por parte del equipo azulgrana. El extremo ha estado cedido en la Fiorentina, pero tendrá que volver al Camp Nou ya que el club italiano no ha ejercido su opción de compra. Estuvo en el radar del Valencia.

Boca Juniors pretende reforzar su plantilla con jugadores de primer orden en su vuelta a la Copa Libertadores. El fichaje estrella sería Franco Vázquez, según 'Olé', que llegó en verano al Sevilla por 15 'kilos'. Boca echará el resto para que el 'Mudo' regrese a Argentina y lidere el nuevo proyecto de Guillermo Barros.





Odegaard no volverá al Real Madrid, al menos este año. Seguirá cedido en el Heerenveen de la Eredivisie. "Al final de la temporada se acordó una campaña más aquí", aseguró el jugador de 18 años, que llegó a la entidad blanca hace dos años con la vitola de gran promesa del fútbol europeo. Zidane forzó su marcha del Castilla.





Mourinho irá con todo para fichar a un delantero de primer nivel como recambio de Ibrahimovich. El delantero sueco, lesionado de larga duración, podría vivir sus últimos meses como 'Red Devil' y por ello el Manchester United estrecha el cerco sobre Álvaro Morata. Según 'The Thelegraph', el '9' del Real Madrid habría dado el 'sí' a su aterrizaje en Old Trafford, desesperado por la falta de minutos a las órdenes de Zidane. El United ofrecería más de 70 'kilos' por el internacional español. Andrea Belotti, punta del Torino, también está en la recámara de Mou. El 'gallo' no saldría del Calcio por menos de 80 millones de euros.Arranca la era de Luciano Spalleti en el Inter de Milan. El conjunto 'Nerazzurri' ha hecho oficial la llegada del técnico italiano que firma hasta 2019 con el objetivo de resucitar al equipo en la Serie A bajo el paraguas de la nueva propiedad china. Spalleti abandonó la Roma este mismo verano tras la llegada de Monchi a la secretaría técnica de la escuadra 'Giallorossi'.Gonzalo Rodríguez, exjugador del Villarreal, tiene encima de la mesa una oferta de Racing Club para regresar a Argentina. El zaguero de 33 años se encuentra sin equipo tras desvincularse de la Fiorentina. José Toti Iglesias, representante del jugador argentino, confesó el interéres pero asegura que su deseo es seguir en Europa.

El Espanyol estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Mariano Díaz. El delantero del Real Madrid, con familia en Barcelona, ya le habría dado el ´sí´ a Quique Sánchez Flores y llegaría al conjunto ´perico´ en calidad de cedido con opción de compra, según apuntan medios catalanes. Asensio y Lucas Vázquez, últimas joyas del Madrid que explotaron en Cornellá.





El Porto ya tiene sustituto para Nuno Espírito Santo. Se trata de Sergio Conceiçao, que estará al frente del gigante portugués las dos próximas temporadas. Los 'Dragones' buscan un golpe de timón en Portugal y acabar con la hegemonía del Benfica, que ha ganado cuatro ligas consecutivas. El extécnico del Valencia entrenará al Wolverhampton de la segunda inglesa.El Milan ha hecho oficial el fichaje de Ricardo Rodríguez procedente del Wolfsburgo. Una operación que asciende a los 18 millones de euros y que vincula al lateral izquierdo suizo hasta 2021. Rodríguez estaba en la órbita de Real Madrid o Liverpool entre otros. Un jugador de primer orden para elevar la competitividad del carril zurdo del equipo de Montella.Luis García Plaza aterriza en la emergente liga de China. El extécnico del Levante anunció en su perfil oficial de Twitter que ficha por el Beijing Renhe hasta el mes de octubre. "Cultura distinta. Un reto profesional apasionante". Plaza se encontraba sin equipo desde marzo de 2016 tras abandonar el Baniyas de Abu Dhabi. Su voluntad de futuro es regresar a España.

Craig Shakespeare ya es primer entrenador de pleno derecho del Leicester City. Merecido premio para el técnico británico que firma un contrato de tres temporadas con el equipo del King Power Stadium. Shakespeare realizó un extraordinario trabajo en los 'Foxes' como sustituto de Ranieri. A sus mandos, los campeones de la Premier League evitaron el descenso y dieron la talla en Champions League llegando hasta cuartos de final .





La propiedad china del AC Milan prepara un superquipo para derrocar a la Juventus del trono del Calcio. El fichaje estrella que afronta desde ya el conjunto rossonero es el de Diego Costa. El '9' de la Roja aseguró ayer que no cuenta para Antonio Conte en el Chelsea y hoy 'Sky Sports' informa que su representante, Jorge Mendes, ya ha entablado negociaciones con el club italiano. En esa toma de contacto también estarían encima de la mesa los nombres de Adrien Silva, centrocampistadel Sporting de Portugal, y James Rodríguez. El colombiano tampoco está en los planes de Zidane para el Real Madrid.El Bayern de Múnich echará el resto para incorporar a Alexis Sánchez. Según 'La Gazzeta dello Sport', el gigante alemán convertiría al delantero chileno en el mejor pagado de la plantilla, por delante de Robert Lewandowski, con un contrato récord de 25 millones de euros brutos por temporada. Carlo Ancelotti surpira por el exjugador del Barça que este año no vería con malos ojos abandonar el Emirates ante la falta de títulos a las órdenes de Arsene Wenger. El Manchester City de Guardiola también está en la puja por Alexis.El Chelsea está dispuesto a pagar 115 millones de euros por un jugador que era suyo. El nombre es Romelu Lukaku. Según apuntan en Inglaterra, Conte quiere al delantero belga en Stamford Bridge y estarían dispuestos a convertirle en uno de lo jugadores más caros de la historia. El Manchester United también lo pretende. En la jornada de ayer ya aseguró que tiene claro que quiere abandonar el Everton. "Mi deseo es jugar la Champions League y optar a ganar la Premier", señaló.El Borussia Dortmund se ha interesado, según apunta el medio Sport Bild, en los servicios del futbolista argentino Lucas Alario, actualmente en River Plate. El delantero de 24 años es pretendido por muchos conjuntos de Europa, pero parece ser el cuadro germano el que ha tomado la delantera después de que Peter Bosz diera el visto bueno a su llegada a la Bundesliga.El Villarreal ha confirmado la segunda compra de la temporada tras la llegada de Enes Unal. El elegido ha sido el futbolista del Sporting de Portugal Rubén Semedo. El jugador de 23 años ya ha sido presentado por el Submarino amarillo. El central aseguraba antes de llegar a la ciudad deportiva que las sensaciones son increíbles. "El Villarreal es un proyecto interesante, un gran club como todos saben y es lo que necesito en este momento", explicó Semedo, quien llegará por una cifra cercana a los 14 millones por cinco temporadas.El proyecto de la Juventus de Turín continuará en las mismas manos después de que el conjunto de Piamonte hiciera oficial la renovación de Massimiliano Allegri hasta 2020. El entrenador entrará de lleno en el ranking de los técnicos mejor pagados del continente, ya que podría alcanzar los 8 millones de euros por temporada.La Lazio está siguiendo los pasos de Jesús Navas. El futbolista español, que se ha desvinculado del Manchester City, también sondea una posible vuelta al Sánchez Pizjuán, aunque la oferta económica italiana sería superior y provocaría que el extremo intentara una nueva experiencia en su carrera.El Paris Saint Germain de Unai Emery está buscando un futbolista para el centro del campo y tiene dos nombres encima de la mesa: Fabinho y Seri. El futbolista del Mónaco y el del Niza son el gran objetivo del conjunto del Parque de los Príncipes en la que será la segunda temporada de Unai en el banquillo parisino. El Barcelona también está detrás de los pasos de Seri, uno de los grandes destacados de la temporada en la Ligue 1.Leonardo Jardim se ha convertido en uno de los hombres del día después de que en Francia apuntaran a una posible salida a la liga china, concretamente al Beijing Gouan. Finalmente, el entrenador luso ha renovado con el Mónaco hasta 2020. La ampliación de contrato cuenta con una importante mejora económica después de que el entrenador consiguiera levantar la Ligue 1 y lograra llevar al equipo a las semifinales de Champions.